Nathalie uit ‘Blind Getrouwd’ heeft het moeilijk met het enthousiasme van Dennis: “We zaten meteen op een andere snelheid”

Kunst&Literatuur Cen­suur-expositie in Brussel toont te wulpse koningin Mathilde

8 april Brussel krijgt binnenkort een bijzondere expositie over censuur in de Belgische stripliteratuur. De tentoonstelling ‘Duizend Bommen en Castraten’ opent op 16 april de deuren in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De verzameling prenten toont hoe de afgelopen decennia censuur werd toegepast in stripverhalen rond de thema’s drugs, racisme, seks of het koninklijk huis.