Nathalie Meskens wordt peetouder van kindje uit Peru: “Niet toevallig dat ik m'n dochter Lima heb genoemd” SDE

25 juni 2020

16u07 0 Showbizz Nathalie Meskens (38) is al elf jaar ambassadrice van de vzw Cunina. Onlangs werd ze peetouder van een kindje uit Peru. Opvallend, want de actrice heeft een dochtertje, Lima - zoals de hoofdstad van dat land.

Al elf jaar is Nathalie Meskens ambassadrice voor de vzw Cunina, een organisatie die kansarme kinderen in ontwikkelingslanden op de schoolbanken zet. Het nieuwe partnerland van Cunina is Peru. En laat Meskens nu net haar kersverse dochtertje Lima hebben genoemd, zoals de hoofdstad van dat land... Geen wonder dus dat ze besloot om zelf het allereerste petekind uit Peru te nemen.

“Ik droom al jaren van een reis naar Peru, maar mede door mijn zwangerschap is dat nog niet gelukt”, vertelt ze. “Door peetouder te worden van Valeria uit Peru, besef ik dat het niet zo toevallig is dat ik mijn dochtertje Lima heb genoemd. Peru heeft mijn hart veroverd en ik betreur het enorm dat er zoveel armoede is. Samen met Cunina wil ik daar iets aan doen.”

De actrice hoopt dan ook dat meer mensen haar voorbeeld om kansarme kinderen naar school te sturen zullen volgen door een peterschap in Peru aan te gaan. Al zullen geïnteresseerden nog heel even moeten wachten: “Omwille van Covid-19 zijn de scholen in Peru nog gesloten en starten we nieuwe peterschappen op zodra ze hun deuren openen”, laat Sophie Vangheel, algemeen directeur van Cunina, ons weten. Peru is met 265.000 besmettingen zwaar getroffen door het virus. “De gezinnen leven er vaak in een krot met weinig hygiënische mogelijkheden”, zegt Sophie. “Omdat niet werken gelijk staat aan geen inkomen, krijgen ze het enorm hard te verduren tijdens de lockdown. Cunina helpt momenteel door voedselpakketten te voorzien. In principe doen we met Cunina niet aan noodhulp, maar als het onze petekinderen treft, maken we toch een uitzondering.”

