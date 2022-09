Nathalie Meskens wil naast mama zijn ook andere dingen doen: “Maar ik hou m’n gsm altijd dicht in de buurt”

Film STREAMING­TIP. ‘Theo Maassen - Situatie gewijzigd’: is het woord nog altijd vrij?

Hij was jarenlang een van de meest controversiële cabaretiers van Nederland, en zei zo ongeveer alles wat in hem opkwam. Hoewel Theo Maassen dat tegenwoordig een pak moeilijker vindt, blijft z’n tong nog steeds even scherp. In ‘Situatie Gewijzigd’ - zijn tiende solovoorstelling, die je kan bekijken op VRT MAX - analyseert Theo of free speech nog steeds mogelijk is. In Nederland was de voorstelling in ieder geval goed voor de nodige hetze.

