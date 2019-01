Nathalie Meskens was heel even omroepster: “Het ging vlot” MC

28 januari 2019

19u12 0 Showbizz Alsof ze in haar nog prille leventje nooit wat anders had gedaan. Zo loodste Nathalie Meskens (36) als gelegenheidsomroepster VTM-kijkend Vlaanderen door zijn tv-avond. Ze stapte zo in de voetsporen van o.a. Lynn Wesenbeek, Marlène De Wouters, Daisy Van Cauwenbergh en Tess Goossens.

Nathalie Meskens mocht plaatsnemen in een ruim decor met greenkey, zodat de technici daar perfect de blauwe VTM-wolken van weleer elektronisch konden laten verschijnen. In een sobere blouse, de haren netjes bij elkaar gedraaid en zittend tussen die voortschrijdende wolken heette Nathalie het publiek welkom. Dat ging allemaal bijzonder vlot, na een kwartiertje was de klus geklaard.

“Het ging vlot, want erg veel werk was het niet”, zegt Meskens. “Ook al omdat ik de teksten nu netjes aangeleverd kreeg. Vroeger moesten de omroepsters alle programma’s zelf visioneren en hun teksten schrijven. Maar ik vond het fijn en geestig om doen. Ook al omdat het nagenoeg live was, zodat je op de actualiteit kan inspelen en de mensen kan betrekken in wat ze allemaal gaan krijgen. Fijn ook dat ik gier, tussen al die VTM-wolkjes de mensen thuis even kon verlossen van de sleur van de dag, het ellendige weer en weet ik wat nog allemaal. Even gewoon relaxen en ontspannen, genieten van wat we hen te bieden hebben.”

Stijver

“Het is me opgevallen dat het er vroeger allemaal veel stijver en officiëler aan toe ging. Nu mag het, gelukkig maar, allemaal wat vlotter en spontaner. Ik denk dat we nu veel natuurlijker mogen presenteren. Kijk naar mij, of naar Niels of Staf en Mathias. Nu, over tien jaar gaan ze misschien lachen met de stijl die wij nu hebben. Gaat ons haar en onze kleren er dan hopeloos gedateerd uitzien. Dat maakt zo’n terugblik zo fijn. Ik vind het fijn dat elke periode zijn stijl heeft.”

“Ik ben in de beginjaren van VTM opgegroeid met de omroepsters van weleer”, blikt de 36-jarige Nathalie nu terug. “Dat waren onbereikbare sterren voor mij. Weet je, ik heb tijdens de opnames van het Gala voor de dertigste verjaardag van VTM voor het eerst Anne Debaetzelier en Ingeborg live ontmoet. Dat is wel iets, hé. Koen Wauters en Bart Peeters zijn collega’s geworden en dan verdwijnt de magie en het indrukwekkende. Maar bij Anne en Ingeborg voelde ik me plots weer dat kind dat opkeek naar die sterren. Een fijn gevoel.”