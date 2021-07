Nathalie Meskens verwacht een jongetje: “Lima krijgt er een broertje bij”

“30weken!!!! wauw wat gaat het snel dit keer...En wij weten natuurlijk al lang wat het gaat worden...En met veel plezier en trots en dankbaarheid deel ik graag met jullie of we een jongen of meisje krijgen.... Tromgeroffel.... Zoals deze dag, op deze DREAM boot, is het een droom die uitkomt...want ik droomde stiekem wel om van ‘elks eentje’ te hebben...en ja hoor,Lima krijgt een broertje jihaaaaaaaa!!!Dank u moeder natuur!!love you too”

Nathalie maakte vorige maand bekend dat ze zwanger was van een tweede kindje. “We hebben het lekker lang stil kunnen houden, 26 weken om precies te zijn. Maar nu kunnen we het letterlijk niet meer verstoppen. Lima wordt binnenkort een grote zus! Dat we het mooiste wat er is nog eens mogen meemaken, we zijn zo blij. Zo dankbaar. Zo overspoeld door liefde en blijdschap en geluk dat we er stil van worden”, schreef de presentatrice op Instagram. Zij en haar Libanese vriend Nadim, met wie ze vier jaar samen is, verwachten hun zoontje midden september.