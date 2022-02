Nathalie Meskens trapt ‘Paradijs zoekt Personeel’ af: “Ik dacht: fuck it, Meskens, ge zijt acht weken geleden bevallen”

ShowbizzAls mama van Lima (bijna 2) en Loé (5 maanden) zat Nathalie Meskens (39) de laatste twee jaar meer in de pampers dan in een studio, en zelfs in het nieuwe ‘Paradijs zoekt Personeel’ (VTM) op Zanzibar was de kroost nooit ver weg. “Zonder hen is dat paradijs maar relatief", vertelt ze in een openhartig gesprek over de zonnige opnames, haar moeilijke bevalling en haar ‘onzichtbare’ vriend Nadim. Bijna veertig is ze, en niemand moet Nathalie Meskens nog zus of zo zeggen. Behalve dan: welcome back!