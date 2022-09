Nathalie Meskens trapt 9e seizoen ‘Beste Kijkers’ op gang: “Ik mis de verjaardag van Loé, maar die merkt dat gelukkig niet”

TV GEZIEN? ‘De tafel van vier’: “Groen lachen met Gert”

Weinig programma’s waar zo naar uitgekeken werd bij de start van het tv-seizoen als ‘De tafel van vier’. Bijna tien jaar na het floppen van ‘De Kruitfabriek’ zou Play4 opnieuw een poging wagen om een relevante actuatalkshow te maken. Met Gert Verhulst aan de knoppen dit keer. “Hij zal de vragen stellen die nergens gesteld worden”, klonk het in de perstekst. Maar kan de Studio 100-baas de verwachtingen ook inlossen? Of is het programma toch eerder een doorslagje van pakweg ‘De Cooke & Verhulst Show’?

5 september