Nathalie Meskens stelt dochtertje voor: "Lima eist zoveel aandacht en liefde op, dat ik vergeet wat er in de wereld gebeurt"

03 april 2020

13u16

Bron: VTM 8 Showbizz Já, in tijden van corona is er ook nog goed nieuws. Nathalie Meskens werd vorige week Já, in tijden van corona is er ook nog goed nieuws. Nathalie Meskens werd vorige week met de geboorte van dochtertje Lima voor de eerste keer mama , en nu heeft ze haar oogappel ook voor het eerst écht voorgesteld aan het publiek. “Lima eist zoveel aandacht en liefde op, dat ik vergeet wat er daarbuiten allemaal gebeurt”, zei Meskens in ‘Blijf in uw kot!’, de dagelijkse show van VTM en Qmusic op VTM GO.



“Hoe het met mij gaat? Ik ben versleten, totaal kapot”, grapte Nathalie. “Nee nee, het voelt heel goed, hé. Het lukt eigenlijk wel. Ik denk dat mijn dochter mij een beetje spaart. Dat ze zoiets heeft van: de komende weken met die lockdown ga ik het rustig opbouwen. Maar vanaf alles weer normaal is, dan breekt de hel los.”

Door de strenge maatregelen van de overheid heeft Nathalie meteen een zee van tijd om te spenderen met haar dochtertje. “Ik denk in ons geval dat dat niet anders zou geweest zijn, met of zonder crisis”, zegt ze. “Maar je merkt wel bij vrienden en familie dat iedereen weer samenkomt en heel erg naar de kern gaat van die kleine groep mensen rondom ons. Het besef dat je niet alles als vanzelfsprekend kan nemen wordt nu heel duidelijk, vind ik. En dat op zich is best een goede les.”

Bubbel

Nathalie focust zich de komende tijd op het welzijn van haar dochter. “Maar zij is wel duidelijk de baas in huis”, lacht Meskens. “Als ik een douche denk te nemen, heeft zij zoiets van: ‘ik denk het niet’. Ze trekt in die zin dus zeker op haar moeder.” Intussen kon het tv-gezicht ook al goed wennen aan haar nieuwe leven. “Ik zit hier wel goed, ja, zo in die bubbel. Maar als het nog heel lang zou duren kan het misschien zijn dat ik ambetanter word. Ik probeer er heel rustig onder te blijven. Wij wonen niet in de stad, wat, denk ik, een voordeel is. Ik doe mijn wandelingetjes met de hond. En voor de rest eist Lima zoveel aandacht en liefde op, dat ik vergeet wat er daarbuiten allemaal gebeurt.”

Hoewel nieuwe mama’s normaal overspoeld worden door babybezoekjes, is dat voor Nathalie Meskens door de coronacrisis helemaal anders. “We sturen wel veel filmpjes door naar iedereen”, legt ze uit. “Videobellen en dat soort dingen, het is onze redding. Mijn moeder kan mijn kindje voorlopig niet vasthouden en dat vind ik heel jammer.”

