Nathalie Meskens opnieuw aan het werk: “Lima voor zoveel uur moeten missen? Ik keek er enorm tegen op” SDE

04 september 2020

09u26

Bron: Instagram 0 Showbizz De eerste week van september, dat staat voor heel wat mensen gelijk aan ‘terug naar school’. Nathalie Meskens (38) ging dan weer opnieuw aan het werk, wat betekende dat ze haar dochtertje Lima, die eind maart werd geboren, moest missen. Dat vertelt de actrice op Instagram.

“Jullie terug naar school, ik terug naar ‘t werk”, schrijft Nathalie Meskens bij een filmpje waarin te zien is hoe ze samen met dochter Lima in bad ligt. “Dat was met enorme mixed feelings, amai. Lima voor zoveel uur moeten missen? Ik keek er enorm tegen op. Ook omdat Lima nog niet doorslaapt, dus mijn zombie-gehalte is nog hoog.” Al relativeert de presentatrice ook meteen: “Veel moeders moeten hun kleintje al veel sneller missen door hun werk, dus ik mag zeker niet klagen. En het feit dat ik überhaupt werk heb in deze tijden, is ook een zegen.”

Die eerste dag opnieuw naar het werk besluit Nathalie dus in bad met haar dochter, en dat doet duidelijk goed. “Volledig uitgeteld, maar zó blij dat ik vandaag met m’n allerliefste schat kan doorbrengen. Ik denk dat ik hier de hele dag ga blijven liggen.”

Lees ook:

Nathalie Meskens mama geworden van eerste dochtertje



Nathalie Meskens geeft inkijk in leven als mama: “Goed aan het recupereren van keizersnede, doet deugd om weer te bewegen”



Nathalie Meskens stelt dochtertje voor: “Lima eist zoveel aandacht en liefde op, dat ik vergeet wat er in de wereld gebeurt”