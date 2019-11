Nathalie Meskens onthult het geslacht van haar kindje tijdens Rode Neuzen Dag XL JOBG/KD

29 november 2019

22u56 0 Showbizz Nathalie Meskens (37) heeft het geslacht van haar baby bekendgemaakt tijdens Rode Neuzen Dag XL. Ze deed dat voor een bomvol Sportpaleis. De actrice wordt binnenkort mama van een dochtertje. “Ik krijg van iedereen de vraag wat het nu wordt, dus ik zal het verklappen. We krijgen een meisje.”

Vorige maand vertelde Nathalie dat zij en haar vriend Nadim, een dertiger van Libanese afkomst, in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje. Sinds twee jaar vormen Nathalie en Nadim een koppel. “We zijn zo dankbaar voor deze zwangerschap en genieten van elke stap”, zei de actrice toen bij de bekendmaking van haar zwangerschap op Instagram. “Elke dag groeien we, zoals ons kleintje in mijn buik, om de beste ouders te worden die we kunnen zijn. Zo blij om het grootste nieuws te kunnen delen dat ik ooit zal brengen! Ik word mama!”

Over het geslacht wilde Nathalie eerst niks lossen, maar vrijdagavond deed ze dat uit het niets toch. De actrice kwam als verrassing optreden in het Sportpaleis. Daar verraste ze het aanwezige publiek met de ‘gender reveal’. Recent kondigde ook haar boezemvriendin Natalia aan dat ze in blijde verwachting is van een meisje.