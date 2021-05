Nathalie Meskens naar spoed met dochter Lima: “'t Is een wilde griet, dat heeft ze niet van mij hoor”

Songfestival De eerste noten weerklin­ken in Ahoy: het Songfesti­val is begonnen

8 mei In hun felgele pakjes had The Roop de eer om vanochtend de eerste echte noten door Ahoy te laten klinken. Het Songfestival is begonnen nu de eerste deelnemers in de arena repeteren. De Litouwse band beet met ‘Discoteque’ de spits af, net als op 18 mei in de eerste halve finale.