Nathalie Meskens mama geworden van eerste dochtertje

27 maart 2020

11u48 172 Showbizz Nathalie Meskens (37) en haar partner Nadim zijn ouders geworden van hun eerste kindje. Dat kondigde de kersverse mama subtiel aan op Instagram stories.

Geen bolle buik meer voor Nathalie Meskens, want de presentatrice is mama geworden van een dochtertje, Lima. Dat kondigde ze op subtiele wijze aan op Instagram. De kleine spruit kwam op woensdag 25 maart ter wereld. “The happiest day of my life”, schrijft Nathalie.

Nathalie maakte in september bekend dat zij en haar vriend Nadim, een dertiger van Libanese afkomst, in blijde verwachting waren van hun eerste kindje. Sinds twee jaar vormen ze een koppel. Over het geslacht wilde Nathalie eerst niks lossen, maar op Rode Neuzen Dag XL deed ze dat uit het niets dan toch. Ze kwam optreden op de slotshow als verrassing - maar de grootste verrassing kwam dus pas daarna. “Ik krijg de hele tijd de vraag: ‘Wat is het nu, een jongen of meisje?’. Zal ik het verklappen vanavond?”, zei ze. Waarop ze uitriep: “Meisje!”

In februari blikte Meskens nog - met een dubbel gevoel - vooruit op haar bevalling. “Er gaat zoveel veranderen, maar je weet niet precies wat. Dat is beangstigend, maar ook zalig tegelijk. Ik vind het spannend, maar kijk er ook naar uit. Een heel bijzondere combinatie is dat”, vertelde ze aan HLN.

Keizersnede

Meskens liet enkele weken geleden al weten dat ze bang was dat ze via een keizersnede zou moeten bevallen. “Mijn eerste les in loslaten als mommy to be is al geen sinecure geweest”, schreef ze toen op Instagram. “Mijn dochter beslist namelijk al een aantal weken om lekker dwars te liggen (dat belooft voor later) en hoe dichter we de uitgerekende datum naderen des te zenuwachtiger me dit maakt. Want zoals ze nu ligt kan ik niet ‘normaal’ bevallen. Het kan nog altijd dat ze draait, ‘zelfs last minute’ zeggen alle lieverds in mijn omgeving... Maar de percentages zijn niet echt hoopvol. Je kan het zelfs proberen te pushen door ‘een versie’ te laten doen, wat heel pijnlijk blijkt te zijn en maar 1 op 2 lukt, maar neemt niet weg dat het idee van een keizersnede me al veel traantjes heeft gekost.”

“Ik doe nu alles wat ik kan: van spinning babies-oefeningen, acupunctuur, osteopathie, hypnobirthing, visualisatie, meditatie en mantra’s om haar te stimuleren om te draaien, maar...zij beslist. En dat moet ik leren aanvaarden, accepteren... Wat het straks ook wordt. Ik heb ook heel wat vriendinnen die ook een keizersnede hebben gehad en me gerust stellen. Het allerbelangrijkste is dat ze gezond is en daar blijf ik elke dag zo dankbaar voor...”, besluit Nathalie. “Hoe ze ook ter wereld komt straks... Zo sterk en vrouwelijk ik me al gevoeld heb de afgelopen maanden, maar tegelijk ook al zo kwetsbaar en klein en bang... Loslaten Messi, loslaten...”

Grote liefde

Nathalie is erg gelukkig met haar vriend, Nadim. Zo verklaarde vorige zomer nog in NINA. “Het was love at first sight. Toen ik hem zag: bam! Ik heb al een paar lange relaties gehad. Je leert veel over jezelf, over je rol in een relatie, en je hoopt natuurlijk elke keer dat het forever and ever is. Ik heb moeten leren om mezelf te blijven. Om te durven uitspreken wat ik denk en voel. Dat deed ik vaak mis in het verleden. Uit angst om iemand weg te jagen – pure verlatingsangst – hield ik liever mijn mond. Terwijl je beter kan zeggen wat er scheelt. Het is belangrijk om te ventileren en te communiceren. Nadim heeft van in het begin gezegd: ‘Alstublieft, presenteer me niet binnen een paar jaar de rekening. Als er iets is, zeg het direct.’ Ik heb dat geleerd, en ik pluk er nu al de vruchten van. Ik kan honderd procent mezelf zijn bij hem. De toffe, de goeie, de plezante Nathalie. Maar ook de irritante. En de vermoeiende, met al haar kleine kantjes. We zijn nog niet zo lang samen, maar de roze wolk heeft al wat plaats gemaakt voor de realiteit, en we voelen die ‘match’. We hebben dezelfde verwachtingen en we kijken door dezelfde filter naar het leven.”

Ze is ook blij dat hij een heel ander levensverhaal heeft dan zijzelf. “Geboren in Libanon, opgegroeid in Gambia, naar België verhuisd op zijn achttiende om te studeren. Toen die hier aankwam, had hij zelfs nog nooit een afwasmachine gezien. (lachje) Hij moest al heel jong, zonder zijn familie, zijn plan leren trekken. Hij is verwesterd, en niet religieus, maar vanuit zijn genen en opvoeding merk ik natuurlijk culturele verschillen. Ik vind dat fascinerend, interessant. Omdat hij zo openminded is, past hij goed in om het even welk verhaal. Zo ook in mijn wereldje, zeg maar. Al was dat in het begin wel wennen. Zo ging hij eens mee op tour met ‘Motown’ en stond hij met mijn fans te praten. Hij vroeg of die iets wilden drinken – dat is zo schattig en dat is helemaal wie Nadim ís – maar dan zei ik: ‘Je kan nogal moeilijk élke fan gaan trakteren, schat.’ En dan hij: ‘Oei, er zijn er nog?’ (lacht)”

Kinderwens

“Ik heb een paar jaar geleden met klem beweerd dat ik geen kinderen wil”, zei ze in datzelfde interview. “Mijn mening is wel wat veranderd. Maar we zullen wel zien. De natuur zal het uitwijzen. Er is nog wel even tijd om dat uit te zoeken, maar nu ook niet meer zó veel. Ik wacht precies op dat gevoel van ‘nu wil ik kinderen’. Maar misschien komt dat nooit. Ik dacht eerst dat dat een beslissing was die je in je hoofd nam, maar ik heb al van veel vrouwen gehoord dat je het echt voélt als je er klaar voor bent.”

“Ik ben vooral blij dat ik nog geen kindjes had in mijn vorige relatie. In die zin dat je dan met méér slachtoffers uit een scheiding komt. Ik zie het bij zoveel vrienden. Een vriendin zei onlangs: ‘Als ik geweten had dat ik mijn kinderen ooit voor de helft van de tijd niet zou mogen of kunnen zien? Dan was ik er nooit aan begonnen.’ En ik snap dat helemaal.”

Scheiding

Ze verwijst daarbij naar haar scheiding met acteur Jeroen Van Dyck. De twee, die samen ook het Thaise restaurant Yam Thai uitbaatten in Antwerpen, gingen in 2016 uit elkaar na tien jaar huwelijk. In 2017 leerde ze dan Nadim kennen. “In theorie zou je kunnen zeggen dat dat misschien te snel is, maar je kiest er niet voor wanneer je verliefd wordt. Ik heb me dikwijls afgevraagd of ik klaar was voor een nieuwe relatie, maar ik werd zo overgenomen door die gevoelens dat ik er zelfs niet aan kon denken om er tegen te vechten... Hoe lang moet je alleen blijven na een echtscheiding? Daar bestaat geen handleiding voor.”