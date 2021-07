Nathalie Meskens kijkt uit naar komst van haar zoontje: “Ook als mama ben ik perfectionistisch: ik wil de beste zijn”

Muziek Winnen Niels Destadsba­der en Regi samen een Radio 2 Zomerhit? Dit zijn de genomineer­den

22 juli Zonet maakte Radio 2 bekend welke tien artiesten kans maken op de Radio 2 Zomerhit 2021. Karolien Debecker belde in ‘Zot veel zomer’ alle genomineerden op om hen te verrassen met hun nominatie. Kunnen Niels Destadsbader en Regi, na hun aparte overwinningen de vorige jaren, nu samen een nieuwe trofee op hun naam schrijven? Of zal jong talent als The Starlings, Metejoor of Camille het beeldje kunnen verzilveren?