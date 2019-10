Nathalie Meskens is zwanger van haar eerste kindje: “Ik word mama, joepie!” MVO/TK

14 oktober 2019

08u00 75 Showbizz Nathalie Meskens (37) is zwanger. De actrice kondigde zopas aan dat zij en haar vriend Nadim hun eerste kindje verwachten.

Via Instagram deelde ze een leuke strandfoto waarbij ze het woord ‘baby’ in het zand heeft geschreven. We zien de schaduw van Nathalie, haar partner, én haar babybuikje. En ook de hondjes zijn van de partij. “Je kan kopen, bidden, vechten of hard werken voor dingen in het leven... Maar de mooiste cadeau’s komen van Moeder Natuur”, schrijft Nathalie bij de foto. “Ik draag een hele wereld in mij, zo magisch en opwindend! We zijn zo dankbaar voor deze zwangerschap en genieten van elke stap. Elke dag groeien we, zoals ons kleintje in mijn buik, om de beste ouders te worden die we kunnen zijn. Zo blij om het grootste nieuws te kunnen delen dat ik ooit zal brengen! Ik word mama, joepie!”

Het nieuws komt niet lang na de zwangerschapsaankondiging van Natalia, een goede vriendin van Nathalie. Het zal uiteraard fijn voor hen zijn dat hun kindjes dezelfde leeftijd zullen hebben, om samen te spelen en op te groeien.

Nathalie krijgt een pak felicitaties op Instagram. Onder andere haar bekende collega’s Hilde De Baerdemaeker, Sandrine André, Kim Van Oncen en Tatyana Beloy wensten haar al een dikke proficiat.

Grote liefde

Ze verklaarde deze zomer nog dat ze héél gelukkig is met haar vriend, Nadim. Dat vertelde ze in NINA. “Het was love at first sight. Toen ik hem zag: bam! Ik heb al een paar lange relaties gehad. Je leert veel over jezelf, over je rol in een relatie, en je hoopt natuurlijk elke keer dat het forever and ever is. Ik heb moeten leren om mezelf te blijven. Om te durven uitspreken wat ik denk en voel. Dat deed ik vaak mis in het verleden. Uit angst om iemand weg te jagen – pure verlatingsangst – hield ik liever mijn mond. Terwijl je beter kan zeggen wat er scheelt. Het is belangrijk om te ventileren en te communiceren. Nadim heeft van in het begin gezegd: ‘Alstublieft, presenteer me niet binnen een paar jaar de rekening. Als er iets is, zeg het direct.’ Ik heb dat geleerd, en ik pluk er nu al de vruchten van. Ik kan honderd procent mezelf zijn bij hem. De toffe, de goeie, de plezante Nathalie. Maar ook de irritante. En de vermoeiende, met al haar kleine kantjes. We zijn nog niet zo lang samen, maar de roze wolk heeft al wat plaats gemaakt voor de realiteit, en we voelen die ‘match’. We hebben dezelfde verwachtingen en we kijken door dezelfde filter naar het leven.”

Ze is ook blij dat hij een heel ander levensverhaal heeft dan zijzelf. “Geboren in Libanon, opgegroeid in Gambia, naar België verhuisd op zijn achttiende om te studeren. Toen die hier aankwam, had hij zelfs nog nooit een afwasmachine gezien. (lachje) Hij moest al heel jong, zonder zijn familie, zijn plan leren trekken. Hij is verwesterd, en niet religieus, maar vanuit zijn genen en opvoeding merk ik natuurlijk culturele verschillen. Ik vind dat fascinerend, interessant. Omdat hij zo openminded is, past hij goed in om het even welk verhaal. Zo ook in mijn wereldje, zeg maar. Al was dat in het begin wel wennen. Zo ging hij eens mee op tour met ‘Motown’ en stond hij met mijn fans te praten. Hij vroeg of die iets wilden drinken – dat is zo schattig en dat is helemaal wie Nadim ís – maar dan zei ik: ‘Je kan nogal moeilijk élke fan gaan trakteren, schat.’ En dan hij: ‘Oei, er zijn er nog?’ (lacht)”

Nadim is diamantair van beroep, zo ontdekte Dag Allemaal in 2017. Hij zit er op financieel vlak dus warmpjes bij. “Thuis spreken we Engels”, aldus Nathalie. “Ik vind dat trouwens best wel een aantrekkelijke taal om in te communiceren. Sommige dingen klinken gewoon veel romantischer.”

Kinderwens

“Ik heb een paar jaar geleden met klem beweerd dat ik geen kinderen wil”, zei ze in datzelfde interview. “Mijn mening is wel wat veranderd. Maar we zullen wel zien. De natuur zal het uitwijzen. Er is nog wel even tijd om dat uit te zoeken, maar nu ook niet meer zó veel. Ik wacht precies op dat gevoel van ‘nu wil ik kinderen’. Maar misschien komt dat nooit. Ik dacht eerst dat dat een beslissing was die je in je hoofd nam, maar ik heb al van veel vrouwen gehoord dat je het echt voélt als je er klaar voor bent.”

“Ik ben vooral blij dat ik nog geen kindjes had in mijn vorige relatie. In die zin dat je dan met méér slachtoffers uit een scheiding komt. Ik zie het bij zoveel vrienden. Een vriendin zei onlangs: ‘Als ik geweten had dat ik mijn kinderen ooit voor de helft van de tijd niet zou mogen of kunnen zien? Dan was ik er nooit aan begonnen.’ En ik snap dat helemaal.”

Scheiding

Ze verwijst daarbij naar haar scheiding met acteur Jeroen Van Dyck. De twee, die samen ook het Thaise restaurant Yam Thai uitbaatten in Antwerpen, gingen in 2016 uit elkaar na tien jaar huwelijk. In 2017 leerde ze dan Nadim kennen. “In theorie zou je kunnen zeggen dat dat misschien te snel is, maar je kiest er niet voor wanneer je verliefd wordt. Ik heb me dikwijls afgevraagd of ik klaar was voor een nieuwe relatie, maar ik werd zo overgenomen door die gevoelens dat ik er zelfs niet aan kon denken om er tegen te vechten... Hoe lang moet je alleen blijven na een echtscheiding? Daar bestaat geen handleiding voor.”