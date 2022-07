Nathalie Meskens: “Ik heb mezelf jarenlang wijsgemaakt dat ik geen kinderen wou”

“Ik heb mezelf jarenlang wijsgemaakt dat ik geen kinderen wou, maar eigenlijk was het angst”, vertelt Nathalie Meskens in een interview met ‘De Morgen. “Tijdens mijn scheiding heb ik beseft dat ik wel een kinderwens had. Ik was toen 35. Misschien kwam het niet meer, maar het idee dat ik wel een kind wou, was magisch. Dat had ik echt niet verwacht. Ik ben ook blij dat het zo gelopen is. Ik ben ontzettend dankbaar omdat ik twee gezonde, prachtige, toffe kinderen heb. Maar ook omdat ik dat heb aangedurfd, want het is wel wat om kinderen op deze planeet te zetten.”

In september vorig jaar beviel Meskens van haar tweede kindje, Loé. Een bijzondere ervaring, vertelt ze. “De avond voor hij geboren werd, belde mijn gynaecologe. ‘We zouden heel graag moeders meer betrekken bij bevallingen met keizersnede,’ zei ze, ‘net zoals in Nederland. Normaal verloopt dat heel klinisch achter een operatiedoek. Als je wilt, kunnen we dat doek weghalen, en, nog een stap verder, kan je zelf je kindje uit je buik halen. Ik zal je een filmpje doorsturen van onze collega in Nederland en dan kan je eens kijken of dat iets voor jou is.’ Ik bekeek dat filmpje en ben beginnen janken. (lacht) Hoe prachtig was dat! Dus voilà, we hebben het zo gedaan en dat was echt indrukwekkend. Het meest buitengewone dat ik in mijn leven zal mogen meemaken. Het moment waarop ze zeiden: ‘Pak hem maar’, was werkelijk onvergetelijk.”