Nathalie Meskens heeft een doel op Valentijn “Al zingend mijn fans de mooiste ooit bezorgen ” Jolien Boeckx

09 februari 2018

05u00 9 Showbizz Zelf is Nathalie Meskens (35) geen grote fan van Valentijnsdag. Maar voor haar fans speelt ze wel eens graag Cupido... Volgende week zal ze hen bezingen met romantische Motown tijdens een speciaal concert. "Da's mijn taak hier op aarde", zegt ze. "Zolang ik maar kan zingen, voelt het voor mij alle dagen Valentijn."

Op de vooravond van Valentijn staat ze in het Kursaal van Oostende met haar 'Meskens in Motown'-tour. Die voor de gelegenheid iets romantischer klinkt dan anders. "De muziek op zich gaat al voor 99% over de liefde, dat volstaat dus (lacht). Ik ga er zeker geen Valentijnshappening van maken, want die worden al genoeg georganiseerd, vind ik. Maar ik heb een Valentijnscadeautje voor het publiek. Wie wil weten wat zal moeten komen kijken", lacht ze.

Valentijn vieren, zit er voor de zangeres-actrice-presentatrice helaas niet in. "Ik moet werken. Niet zo romantisch dus", zegt ze. "Maar ik ga er wel voor zorgen dat de mensen die dinsdag komen kijken hun Valentijn heel speciaal wordt. Dat is mijn taak hier op aarde.” Zelf is ze niet zo’n grote fan van Valentijn. “Ik heb niet veel met die dag op zich en de hele hype daarrond. Eigenlijk is het voor mij alle dagen Valentijn, zolang ik maar kan zingen. Ik ben nu al sinds vorig jaar met deze tournee bezig. Tot eind september spelen we nog. Ik ga vooral nog van elk concert genieten, want daar word ik écht gelukkig van, da’s liefde”, glundert ze. Uiteraard zit haar vriend Nadim daar ook voor iets tussen...

Tickets via www.kursaaloostende.be