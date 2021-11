Nathalie Meskens geeft straks ‘de leukste job ter wereld’ weg: "Het is ook mijn droom om in buitenland van nul te beginnen”

U kent ze wellicht. Krantenartikels over vacatures van ‘de mooiste job ter wereld’. Royaal betaald worden om op een tropisch eiland reuzenschildpadden te voederen, of al diepzeeduikend een stukje koraal te onderhouden of hondensleden uit te testen in Laplandse diepsneeuw. Het is een gevoel waar volgens VTM meer inzit dan een minuutje wegdromen achter uw scherm. Want volgend voorjaar start de zender met de uitzendingen van ‘Paradijs zoekt personeel’, een spel waarin een aantal koppels strijden voor een managementfunctie in een boutiquehotel op Zanzibar. De winnaar staat een jaar op de loonlijst. Houdt mee in het oog of de pina colada’s op tijd aan de strandstoel toekomen of het water van de jacuzzi wel op temperatuur is: Nathalie Meskens. “De opnames zitten er nét op vandaag”, vertelt de Antwerpse wanneer we haar opbellen. “Wat ik op dit moment zie? De slippers aan mijn voeten, een lichtjes bezweet topje en een hagelwit strand. Maar ik wil jullie niet jaloers maken hoor.”

Het programma moet volgens Meskens doen wegdromen, want heel wat mensen verlangen naar een exotische job in het buitenland. “Voor velen blijft het echter een onbereikbare, onrealistische droom”, vertelt ze. “Daar brengt dit programma verandering in. Verschillende duo’s gaan het life changing avontuur écht aan en geven hun leven een compleet nieuwe wending. Maar de duo’s zullen deze droomjob niet zomaar cadeau krijgen.”

Borstvoeding

Voor Meskens is het haar eerste tv-opdracht sinds ze in september voor de tweede keer mama werd. Haar zoontje Loé is morgen twee maand oud, nog te jong om van mama’s zijde te wijken, maar dat hoeft geen probleem te zijn vindt Meskens. En dus nam ze haar ukje gewoon mee. “Om de twee à drie uur geef ik Loé borstvoeding. Dat lukt eigenlijk prima. We zijn er nu een week en voorlopig komt het telkens goed uit dat ik me met hem net vóór of na de draaimomenten kan afzonderen. Maar borstvoeding geven doe je natuurlijk niet alleen overdag, dus ik denk dat het slaaptekort na een tijdje toch zal beginnen wegen. Dat zie je nu al aan m’n wallen, maar voorlopig weten de visagiste er wel raad mee (lachje). Ach, ik trek het me niet aan, elke vrouw zal dat herkennen. Bovendien ben ik niet de enige mama die twee maand na de bevalling opnieuw aan het werk is.”

Volledig scherm Nathalie Meskens samen met haar zoontje. © Instagram

Voor de presentatrice is het werken in Zanzibar, maar is het ook een beetje vakantie. Want niet alleen Loé ging mee, ook haar partner Nadim en hun dochtertje Lima (1,5) zijn erbij. “De opnames duren een maand, dat vond ik toch te lang om van hen gescheiden te zijn. Dat ze meekonden was voorwaarde voor mij om dit te doen. Alles verloopt prima, al ging de vliegreis met wisselend succes. Loé deed het prima, hij heeft vooral geslapen, maar voor Lima duurde het lang. Traantjes waren er niet echt, maar op haar leeftijd kan je ze niet gewoon voor een tablet zetten. Ze moet voortdurend geëntertaind worden. Maar goed, ‘Niets gaat voor niets’, zeggen we in Antwerpen (lachje).”

Wereldreiziger

Dat het programma bij haar past, vertelt Meskens. Want zelf staat de Antwerpse bekend als globetrotter. Na haar rugzakreizen door Thailand opende ze zelfs twee Thaise restaurants in haar thuisstad. Maar de blondine werd ook al gespot in Costa Rica, Gambia en ook in Libanon - waar haar partner Nadim zijn roots heeft - was ze al te vinden. De presentatrice begrijpt dus de deelnemers die hun kans wagen in het programma.

“Ik zie het mezelf ook nog doen, zo’n boutiquehotel uitbaten in het buitenland”, zegt Nathalie. “Als ik reis stop ik ook liever in kleine charmante hotelletjes dan in gigantische ketens. Het is een droom om in het buitenland van nul te beginnen. Maar dan spreek ik over de verre toekomst hoor, ik ben heel blij met het werk dat ik nu doe.”

‘Paradijs zoekt personeel’ start in het voorjaar van 2022 op VTM.

