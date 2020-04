Nathalie Meskens geeft inkijk in leven als mama: “Goed aan het recupereren van keizersnede, doet deugd om weer te bewegen” TDS

29 april 2020

11u00

Bron: Instagram 3 Showbizz Zo’n maand geleden, op 25 maart, mochten Nathalie Meskens (37) en haar partner Nadim Zo’n maand geleden, op 25 maart, mochten Nathalie Meskens (37) en haar partner Nadim hun eerste kindje samen verwelkomen . Meteen kon heel Vlaanderen zien hoe schattig hun kleine oogappel eruitziet, en via de sociale media geeft Nathalie nog meer een inkijk in hun nieuwe leven als ouders. In ‘Uit het leven gegrepen: Lima en co’, een soort virtueel dagboek, deelt Meskens haar dagdagelijkse ervaringen als mama.



“Ik ben nu een maand na de bevalling en mag opnieuw beginnen sporten”, schrijft Nathalie op Instagram, waar ze ook enkele aandoenlijke filmpjes deelt. “Ik ben goed aan het recupereren van de keizersnede, maar blijf wel goed naar mijn lichaam luisteren. Maar het doet deugd om weer te bewegen. Move to cure! En Lima doet gewoon gezellig mee. Ze is op een maand tijd een kilo bijgekomen, mijn melk is duidelijk overheerlijk. Het ideale gewicht dus om mijn armen mee wakker te schudden.”

Ook deelt Meskens hoe intens ze geniet van de ontbijtjes met haar pasgeboren kindje. “Zo gezellig! Iedereen is tegelijk aan het smullen”, schrijft ze. “Mijn lief maakt elke ochtend mijn favoriete ontbijt en vandaag ga ik all out met heerlijke guilt-free pancakes... Oké, wat ik erop doe is niet zo guilt-free maar ik moet mijn coronakilo’s ook iets gunnen hé.” Nathalie gaf ook mee dat ze voldoende fruit eet om alle nodige vitaminen binnen te krijgen. “We moeten ons extra goed verzorgen in deze tijd, dus ik zorg er ook voor dat ik al mijn supplementen dagelijks neem. IJzer blijft voor mij een belangrijke als nieuwe mama, dus dat staat mee op tafel. IJzer draagt bij aan de vermindering van vermoeidheid. Het is een makkelijk inneembare fruitige mix met een lekkere smaak! En ja, dat berenpakje is nog veel te groot, maar het is té gezellig om het nog niet aan te doen!”

Dubbel gevoel

Nathalie maakte in september bekend dat zij en haar vriend Nadim, een dertiger van Libanese afkomst, in blijde verwachting waren van hun eerste kindje. Sinds twee jaar vormen ze een koppel. Over het geslacht wilde Nathalie eerst niks lossen, maar op Rode Neuzen Dag XL deed ze dat uit het niets dan toch. Ze kwam optreden op de slotshow als verrassing - maar de grootste verrassing kwam dus pas daarna. “Ik krijg de hele tijd de vraag: ‘Wat is het nu, een jongen of meisje?’. Zal ik het verklappen vanavond?”, zei ze. Waarop ze uitriep: “Meisje!”

In februari blikte Meskens nog - met een dubbel gevoel - vooruit op haar bevalling. “Er gaat zoveel veranderen, maar je weet niet precies wat. Dat is beangstigend, maar ook zalig tegelijk. Ik vind het spannend, maar kijk er ook naar uit. Een heel bijzondere combinatie is dat”, vertelde ze toen aan deze krant.

