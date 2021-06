Nathalie Meskens en Natalia zijn opnieuw samen zwanger: “Lekker lang stil kunnen houden”

Wie aandachtig keek, zag in de halve finale van ‘The Voice van Vlaanderen’ héél lichtjes een klein buikje in haar strakke roze jurk. En nu is the word out: Bobbi-Loua krijgt een sidekick voor de rest van haar leven”, bevestigde Natalia in volle glorie gisteren op sociale media. Zij en haar vriend Frederik (40), met wie ze sinds november 2018 samen is, “voelen zich gezegend dat dit kleine wonder hen opnieuw mag overkomen”. Een wonder dat opnieuw snel prijs was. Afgelopen zomer was het koppel er nog niet helemaal uit of een tweede kindje zou volgen. “Er wordt wel over gesproken, maar vooral door andere mensen”, lachte Natalia toen. “Voor Frederik en mezelf is ’t nog niet meteen aan de orde. Het zou kunnen, maar laat me toch eerst maar op m’n plooi komen.” Nog geen half jaar later hebben ze dan toch “beslist om nòg eentje te maken om van te houden”.

Zonder het van elkaar te weten, hakten Nathalie en haar Libanese vriend Nadim, met wie ze vier jaar samen is, dezelfde knoop door. Het bolle buikje dat Vlaamse toeristen op Ibiza bij het VTM-gezicht recent konden spotten, is wel degelijk een zusje of broertje voor Lima. Nathalie is in de zevende hemel. “We hebben het lekker lang stil kunnen houden, 26 weken om precies te zijn. Maar nu kunnen we het letterlijk niet meer verstoppen. Lima wordt binnenkort een grote zus! Dat we het mooiste wat er is nog eens mogen meemaken, we zijn zo blij. Zo dankbaar. Zo overspoeld door liefde en blijdschap en geluk dat we er stil van worden”, schrijft de presentatrice op Instagram. Ze verwacht haar kindje midden september.

Geen al te grote verrassing, want “Lima is een kind van wie er je er zeven kan hebben”, vertelde Nathalie in september nog over wat voor een zalige en gemakkelijk dochter ze heeft. Het moederschap zit haar als gegoten, zo zei ze toen. “Ik heb lang getwijfeld of mama zijn wel iets voor mij was. Nu Lima er is, denk ik ‘Waarom? Ik ben een gebóren mama’. Hoe vaak ik fier ben op mezelf! ’s Nachts als de hele wereld slaapt en Lima aan mijn borst ligt, denk ik ‘Messi, je doet dat zó goed, mama zijn.’ Ik ben heel zelfzeker nu.”

Een gevoel dat de twee hartsvriendinnen als geen ander delen met elkaar. Allebei liepen ze pas in hun late jaren als dertiger hun ware tegen het lijf, en wakkerde die snel nadien hun nestdrang aan. Nog sneller volgt nu de komst van een tweede kind. Terwijl ze überhaupt nog in de pampers zitten, want Bobbi-Loua werd pas 1 jaar op 21 maart, Lima op 25 maart. Maar alle signalen voelen goed. Net omdat ze zo lang gewacht hebben om mama te worden. “In ’t moederhuis waren ze verbaasd over hoe vlot alles bij ons ging. Hoe we Bobbi-Loua vastnamen, verversten, hoe ik haar aan de borst legde. Dat gìng gewoon. Ik ben blij dat we zolang gewacht hebben om ouders te worden. Frederik en ik weten - in alle bescheidenheid - veel meer dan ouders van begin de twintig”, zei Natalia daar onlangs nog over.

Broertje of zusjes?

Na twee lentekindjes worden het deze keer winterbaby’s. Natalia is vandaag 13 weken en 4 dagen zwanger, en zal bevallen in december. Nathalie is 26 weken ver en zal dus na de zomermaanden uitgerekend zijn. Ze hoopt ook op een thuisbevalling. “Ik had alles onderzocht om zo natuurlijk mogelijk thuis te bevallen”, vertelde ze nog voor Lima geboren werd. “Ik had een cursus hypnobirthing gevolgd om met de pijn om te gaan. Maar toen ik acht maanden zwanger was bleek Lima in stuit te liggen en zou het keizersnede worden. Dat hakte erin.” Het geslacht van hun winterbaby’s maakten zowel Natalia als Nathalie nog niet bekend. De focus ligt bij allebei volledig op hun zwangerschap en hun gezin. Na ‘The Voice van Vlaanderen’, die Natalia dit keer voor het eerst won met haar poulain Grace, staan er deze zomer in haar agenda een vijftal optredens gepland, gevolgd in september door de tv-zoektocht ‘K2 zoekt K3' waarin ze jurylid is. Voor Nathalie was ‘Wat Een Jaar’ begin dit jaar haar voorlopige laatste verschijning op het scherm, tot er dit najaar opnames plaatsvinden van een nog onbekend VTM-programma.

