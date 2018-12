Nathalie Meskens en James Cooke grote winnaars op de Story Showbizz Awards 2018 KDL

01 december 2018

20u25 0 Showbizz Vanavond werden in de Antwerpse Lotto Arena de Story Showbizz Awards 2018 uitgereikt. Een recordaantal van zo’n 50.000 mensen stemde vooraf op hun favorieten van 2018, en die werden vanavond in de bloemetjes gezet. Nathalie Meskens en James Cooke mogen zich met elk twee awards de grote winnaars van de negende Story Showbizz Awards noemen.

Nathalie Meskens blijft onverminderd populair en won in de categorieën ‘Actrice van het jaar’ en ‘Favoriete presentatrice’. “Wow, ik ben echt gecharmeerd door deze prijzen. Je werkt zo hard en hoopt dat de mensen wat kunnen genieten van je prestaties, en dit is echt een warm bad van aanmoedigingen. Iedereen enorm bedankt om voor mij te stemmen. Dat is héél erg fijn!”, reageert Nathalie.

Tijdens de vorige editie schopte de immer enthousiaste James Cooke het tot ‘Favoriete nieuwkomer’ en ‘Man naar ons hart’ en die laatste titel verlengt hij nu met een jaar. James kreeg daarbovenop de gloednieuwe award van ‘Favoriete presentator’. Het lijkt erop dat Vlaanderen hem beloont voor de naturel waarmee hij presenteert. “In het begin was dat wel stresserend. Je geeft je toch wat bloot, maar zodra je voelt dat kijkend Vlaanderen je omarmd heeft, geeft dat een boost om verder te gaan”, aldus een gelukkige James.

Katja Retsin en Kürt Rogiers, de presentatoren van dienst, mochten nog meer mooi volk verwelkomen op het podium. Zo ging Dieter Coppens dankzij ‘Down the road’ aan de haal met de award voor ‘Ontdekking van het jaar’ en de recent verloofde ‘Temptation Island’-verleiders Pommeline en Fabrizio mogen zich een jaar lang het ‘Mooiste BV-koppel’ van Vlaanderen noemen. Het podium werd pas écht gevuld toen twintig acteurs van ‘Familie’ hun opwachting maakten. Zij voerden naar jaarlijkse traditie een heuse strijd om de titel van ‘Favoriete tv-programma’ en trokken opnieuw aan het langste eind. “Wij zijn ongelooflijk fier dat ‘Familie’ na 27 jaar nog steeds gesmaakt wordt door onze kijkers. We willen hen dan ook bedanken voor hun enthousiasme. Deze award is eveneens een beloning voor het harde werk van cast en crew om dagelijks een topaflevering te maken”, reageert Wim Feyaerts, creative producer van de soap.

Ook Niels Destadsbader, die onlangs nog tweemaal het Sportpaleis vulde, zakte af naar de Story Showbizz Awards. Hij werd opnieuw verkozen tot ‘Zanger van het jaar.’

De ‘Carrièreprijs’ ging dit jaar naar Gert Verhulst. Gert begon in 1987 als omroeper bij de BRT en bouwde nadien een indrukwekkende mediacarrière uit, met als recente hoogtepunten ‘Gert Late Night’ en ‘Dancing with the Stars’. “Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg. Als het werkt, lijkt het allemaal zo evident, maar je hebt mensen nodig die in je geloven en die risico’s durven te nemen”, reageert Gert. “In het verleden heb ik wel al dingen gedaan die niet zo succesvol waren, maar ik heb het gevoel dat ik momenteel in mijn beste periode zit.” De presentator en man achter Studio 100 werd voor de gelegenheid getrakteerd op een verrassingsoptreden van Will Tura, van wie Gert grote fan is. Will zong ‘Als de muren konden praten’, het lievelingsliedje van Gert.

Dit zijn de winnaars van de Story Showbizz Awards 2018:

Man naar ons hart: James Cooke

Straffe madam: Karen Damen

Ontdekking van het jaar: Dieter Coppens

Favoriete tv-programma: ‘Familie’

Favoriete presentator: James Cooke

Favoriete presentatrice: Nathalie Meskens

Acteur van het jaar: Kürt Rogiers

Actrice van het jaar: Nathalie Meskens

Favoriete radio-dj: Peter Van de Veire en Julie Van den Steen

Zanger van het jaar: Niels Destadsbader

Zangeres van het jaar: Laura Tesoro

Mooiste BV-koppel: Pommeline en Fabrizio

Carrièreprijs: Gert Verhulst

Sportprestatie van het jaar: De Rode Duivels

Favoriete binnenlandse royal: Kroonprinses Elisabeth

Favoriete buitenlandse royal: Hertogin Meghan

Wie de show wil bekijken, kan dat op donderdag 6 december op VIJF om 22u25.