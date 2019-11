Nathalie Meskens en James Cooke als grote winnaars en de allereerste kus van Vincent en Bab: dit waren de Story Showbizz Awards KDL/DBJ/TK

30 november 2019

20u31 20 Showbizz Vanavond werd het Gentse ’t Kuipke voor een keer niet gevuld door wielerliefhebbers, maar door echte showbizzfans en tal van bekende Vlamingen voor de uitreiking van de Story Showbizz Awards. Het werd een jubileumeditie want de awards werden al voor de tiende keer uitgereikt.

Dat de Story Showbizz Awards ondertussen een vaste waarde is geworden in de agenda van bekend Vlaanderen werd duidelijk door de drukke opkomst. Maar ook de aanloop van de uitreiking kon op succes rekenen. Bijna 100.000 mensen stemden enkele weken geleden op hun favorieten van 2019, en dat is een record.

1. Straffe madam: Frances Lefebure

Frances Lefebure is erin geslaagd Nathalie Meskens en Karen Damen te verslaan. Nadat Nathalie eerst drie jaar en nadien Karen vier jaar lang aan de haal gingen met de titel van ‘Straffe madam’, mag Frances nu met die eer gaan lopen. “Door mijn fantastisch werk heb ik de laatste jaren mijn grootste talent ontdekt: het mooie in mensen zien”, aldus Frances die award uit handen kreeg van Aster Nzeyimana. “Ik ben dus oprecht super dankbaar met deze prijs omdat daaruit blijkt dat het omgekeerde ook waar is: zij zien het schone van mij.”

2. Mooiste BV-koppel: Bab en Vincent

De volgende Award is die voor ‘Mooiste BV-koppel’. En ging naar Bab Buelens en Vincent Banic. Zullen zij de vloek van de prijs - geen enkel koppel dat de prijs won is intussen nog samen - kunnen verbreken? Bab denkt alvast van wel. “Het zit gewoon supergoed tussen ons, en ik geloof in de magie van de liefde.” Ze trakteerden ons ook meteen op een eerste publieke kus.

Ze waren er blij met hun Award. “we streefden er niet naar, maar het is wel een fijne erkenning”, aldus Bab. “Wij zien elkaar gewoon graag”, voegde Vincent daar nog aan toe.

3. Favoriete presentatrice en favoriete actrice: Nathalie Meskens

Net als vorig jaar mogen Nathalie Meskens en James Cooke zich de grote winnaars van de avond noemen. Ze gingen elk met twee awards naar huis. Voor Nathalie staat de teller daarmee op maar liefst 13 (!) Story Showbizz Awards. Naast de award voor ‘Favoriete presentatrice’ mocht Nathalie ook de award voor ‘Favoriete actrice’ mee naar huis nemen. Ze blijft daarmee de enige actrice die de Award sinds het bestaan van de Story Showbizz Awards in 2010 ooit in ontvangst mocht nemen, want Nathalie won hem al elk jaar. “Het mooiste cadeau dat je kan krijgen op carrièrevlak is erkenning voor je prestaties. Daarom wil ik graag, en met blozende kaken, iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat ik maar liefst twee prijzen gewonnen heb”, reageert Nathalie, die tijdens de show ook een extra cadeautje kreeg van Willy Sommers. De zanger had een grote teddybeer, inclusief t-shirt met het opschrift ‘Mijn mama is de koningin van de Story Showbizz Awards’ op, in petto voor de zwangere Nathalie.

4. Favoriete acteur: Kürt Rogiers

Ook Kürt Rogiers, die dit jaar opnieuw aan de zijde van Katja Retsin mocht presenteren, viel naar goede gewoonte in de prijzen. Hij ging aan de haal met de Award voor ‘Favoriete acteur’. Goed voor zijn tiende Story Showbizz Award. Kürt kreeg zijn beeldje uit handen van ‘Dancing With The Stars’-winnares Julie Vermeire.

5. Favoriete zanger: Niels Destadsbader

Voor het tweede jaar op rij won Niels Destadsbader de Award voor beste zanger. De West-Vlaming kon zijn prijs zelf niet komen ophalen, maar Eline De Munck verraste hem met een doos vol kinderbuenos met daarin verstopt... zijn Award voor Favoriete zanger. “Ik hoop nog heel veel mooie liedjes te maken zodat ik nog veel van deze mooie beeldjes kan winnen”, reageerde Niels.

6. Carrièreprijs: Leah Thys

De carrièreprijs, de enige prijs die niet door stemmend Vlaanderen maar door de redactie van Story wordt gekozen, ging dit jaar dan weer naar ‘Thuis’-actrice Leah Thys. “Als schoolmeisje bij de blauw nonnen in Hasselt amuseerde ik me bij voordracht en het schooltoneel”, vertelt Leah. “En ik ben het publiek dankbaar dat ik tot op de dag van vandaag dat nog altijd met plezier kan doen. Want artiest of actrice ben je bij de gratie van je publiek. Ik geniet nog elke dag van de mooie en lieve woorden die mensen me na een voorstelling komen geven. En dat betekent dat zij ook genoten hebben. Het is sympathiek dat ik nu al een carrièreprijs krijg. Een fijne erkenning voor wat er al achter me ligt. Maar ik kan tegelijk iedereen verzekeren dat er nog veel voor me ligt in theater en op televisie, dus dit is écht geen fin de carrière-prijs!”, lacht ze nog.

7. Ontdekking van het jaar: #LikeMe

Ze openden de show ook met hun versie van ‘Zeg eens meisje’ van Paul Severs, als ode. De groep jonge zangers uit de Ketnet-reeks was erg vereerd, vertelden achteraf. De youngsters kregen de prijs uit handen van Lesley-An Poppe die toegaf dat ze zelf ook een grote fan is.

8. Favoriete zangeres: Laura Tesoro

Laura kon er helaas niet bij zijn om haar prijs ontvangst te nemen, maar ze kreeg haar beeldje wel al op voorhand in handen. “Dankjewel iedereen, een hele dikke merci. Maak er nog een feestje van daar en na de show gaan we er nog eentje drinken”, lachte Laura naar het groep danseressen terwijl ze op het podium staat.

9. Man naar ons hart en favoriete presentator: James Cooke

James Cooke volgt zichzelf dan weer op in de categorieën ‘Man naar ons hart’ en ‘Favoriete presentator’. “Hoe tof is dit! Dat ik deze Awards twee jaar na elkaar mag winnen, geeft me een heel warm gevoel. Veel liefde voor iedereen!”, vertelt James bij de ontvangst van zijn Award.

10. Favoriete TV-programma: ‘Thuis’

Miguel Wiels schreef samen met Niels Destadsbader de nieuwe intro voor ‘Thuis’. Het was dan ook met veel plezier dat hij de prijs voor Favoriete TV-programma mocht uitdelen. De één-soap stuurde een flinke delegatie naar het Gentse ‘t Kuipke. Onder meer Leah Thys, Annick Segal en Geert Hunaerts kwamen de prijs in ontvangst nemen.

11. Favoriete radio dj: Peter Van de Veire

Peter Van de Veire en zijn ochtendteam zijn dan weer de ‘Favoriete radio-dj’ van Vlaanderen. “Het is niet de eerste Story Showbizz Award en hopelijk niet de laatste”, reageert Peter. “De Award winnen is altijd een voorrecht. En ik win ‘m nooit alleen. Dit is er één dankzij een bruisende Grote Peter Van de Veire Ochtendshowploeg op MNM én dankzij de luisteraar. Altijd die luisteraar. Want zonder hem/haar/x is er géén show. Nooit. Dus: merci Story. Alweer”, vertelt Peter.