Nathalie Meskens brengt debuutsingle over de liefde van haar leven uit: “Ik zag mijn lief en mijn lijf leek een flipperkast”

“Stel dat ik een dagboek had, dan zou ik de tekst van mijn debuutsingle ‘You knocked down my Walls’ daar zo uitgeplukt kunnen hebben.” Het mag duidelijk zijn: het moment waarop Nathalie Meskens in 2017 Nadim Hashim, een diamantair met Libanese roots, leerde kennen, staat in haar geheugen gegrift. Ze was toen net gescheiden van Jeroen Van Dyck, met wie ze 9 jaar getrouwd was, in de telenovelle ‘David’ had gespeeld en een Thais restaurant had geopend. Maar de liefde laat zich niet tegenhouden.“Alle muren werden toen neergehaald. Wij keken elkaar voor het eerst in de ogen en er gebeurde iets zeer uitzonderlijks. Ook echt fysiek. Flanellen benen, vlinders in de buik, een bonkend hart, een lichaam dat als een flipperkast tekeergaat: ik voelde het allemaal. De chemie schoot door mijn lijf. Ik heb nog nooit drugs genomen, maar volgens mij komt niets dichter bij drugs, dan zo’n plotse verliefdheid. Ja, Nadim deed iets met mij en, naar verluidt, ik ook iets met hem. Ik voelde me verdoofd en toch ook heel veilig. Het klopte allemaal en voelde geweldig. Ik hoop dat veel mensen zich in deze tekst zullen herkennen, omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt.”