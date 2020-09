Nathalie en Geoffrey uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ uit elkaar Redactie

15 september 2020

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De ooit zo vurige liefde tussen fruit- en groenteboerin Nathalie Hellinckx (27) en Geoffrey De Raedt (24) is over. De twee leerden elkaar kennen tijdens het VTM-programma ‘Boer Zkt. Vrouw’ in 2014, maar zijn nu dus uit elkaar, vier maanden na de geboorte van hun tweede kindje.

Op slag verliefd waren ze, fruit- en groenteboerin Nathalie en Geoffrey, toen ze elkaar in 2014 leerden kennen via ‘Boer Zkt. Vrouw’. Amper een jaar later stapte het gelukkige paar al in het huwelijksbootje. Maar nu is het koppel officieel uit elkaar, bevestigt Geoffrey zelf. “Na een relatie van zes jaar was het gewoon op, de chemie was weg”, legt hij uit.

Nathalie en Geoffrey hebben twee kinderen, dochter Lexi (2) en zoontje Djax (vier maanden). Ze blijven allebei in Merchtem wonen en willen in het belang van hun kinderen goed blijven communiceren, deelden ze nog mee.

