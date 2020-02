Natassia, de vriendin van Wout Bru, over gelekte sekstape: “Ik heb het nog altijd niet verwerkt” MVO

12 februari 2020

10u01

Bron: Humo 9 Showbizz Natassia Van Kerkvoorde, de vriendin van Wout Bru, sprak in Humo voor het eerst over een traumatische ervaring uit haar jeugd. Haar beste vriendin lekte een sekstape waarop ze beiden te zien waren. “Dat heb ik nog altijd niet verwerkt”, klinkt het.

Het gebeurde toen ze nog studeerde in Gent. “Na een nachtje stappen, ben ik samen met een vriendin en haar vriend in bed beland. Het was de eerste en laatste keer dat ik zoiets deed met een vrouw. Ik heb geen spijt van wat er gebeurd is in die slaapkamer - iedereen heeft seks - maar daarom wil je nog niet dat de hele wereld dat ziet.”

De vriendin in kwestie was Louise Coffyn, die later bekend zou worden dankzij haar deelname aan ‘Temptation Island’. Zij was destijds de beste vriendin van Natassia. “Vijf jaar na datum stonden de beelden opeens online. Onze vriendschap was aan het verwateren en daar kon ze niet tegen. Ze deed het uit wraak.”

Om het nog erger te maken, stuurde iemand het filmpje door naar haar vriend, Wout Bru, die nog van niets wist. “Hij heeft er fantastisch op gereageerd. ‘Het maakt me niet uit wat ze van je denken, over mij zal je ook nog pikante verhalen horen’. Daarna hebben we er nooit meer over gesproken.”

Wout Bru

Gelukkig heeft Natassia vandaag een fijn leven met Wout. “We zijn nochtans allebei ongelooflijk jaloers”, zegt ze. “Begrijpelijk, zeker? Hij kan denken dat z’n jonge vriendin de mannen maar voor ’t uitkiezen heeft in Antwerpen. (lacht) En ik weet hoe sociaal Wout is met z’n klanten, mannen én vrouwen. Daar moest ik aan wennen. Maar na tweeënhalf jaar besef je wel dat z’n werk zijn passie is en dat dit gewoon bij de job hoort.”

De twee denken zelfs aan een kindje. “De knoop is doorgehakt, een kind van ons beiden zou welkom zijn. Maar we zijn niet gehaast, we zien wel wat de toekomst brengt.”

