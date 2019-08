Natascha beleeft droom op Pukkelpop en staat met Gossip op het podium: “Ik sta nog te trillen” DBJ

17 augustus 2019

20u53 8 Showbizz Natascha Kwanten (45) beleefde de avond van haar leven zaterdag op Pukkelpop. De Limburgse werd door Beth Ditto van Gossip op het podium getrokken en zong hun wereldhit ‘Heavy Cross’ mee van het begin tot het einde. “Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Natascha en haar dochter Chelsea (14) stonden met een bordje op de eerste rij tijdens het optreden van de Amerikaanse band Gossip. ‘Let me sing, Beth’ stond er op te lezen en dat nam zangeres Beth Ditto heel letterlijk. Al in het begin van hun set sprak ze Natascha vanop het podium aan. “Jij komt straks nog aan de beurt”, zei ze door de microfoon voor de hele Pukkelpopweide. “Maar dat ze ons echt op het podium zou halen had ik nooit verwacht”, zegt Natascha net na de show. “Ik sta nog te trillen. Het was echt een ongelooflijke ervaring. Die massa publiek, de respons die ze gaven en een nummer zingen met Beth Ditto herself. Ik kan het nog steeds niet geloven.”

Het was voor het allerlaatste nummer van de set dat Dito de securitymensen aansprak om de blonde vrouw met rode jas uit het publiek te halen. Toen de muzikanten de eerste noten van hun wereldhit ‘Heavy Cross’ inzette was het aan Natascha om het nummer in te zetten. “In het begin ging het moeizaam”, aldus Natascha. “Maar we hadden luid staan meebrullen met De Jeugd van Tegenwoordig en mijn stem was nog weg, later ging het veel beter.”

Rolmodel

Wat volgde was één langgerekte versie van ‘Heavy Cross’ die Ditto en Natascha samen voor hun rekening namen. “Na de show gaf ze me een dikke knuffel en vertelde ze me dat ik niet mocht opgeven en moest blijven gaan om mijn dromen na te jagen.” Natascha en haar dochter Chelsea zijn grote fans van Gossip. “Ze was een van de eersten met een zwaarder uiterlijk die wereldberoemd werd”, zegt Natascha. “Zelf heb ik ook vaak te horen gekregen dat ik moest afvallen en dus is ze echt een rolmodel.” Ook de 14-jarige Chelsea moest van Ditto mee op het podium. “’Hadden we dit bordje maar niet geschreven’, dacht ik eerst”, lacht Chelsea. “Ik wilde eigenlijk niet mee, maar Beth wilde per se dat ik mee op het podium ging. Het was echt heel bijzonder.”