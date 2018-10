Natalia viert 15 jaar als zangeres: "Hoe ouder ik word, hoe meer ik iets heb van: doe maar normaal" CD

16 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz 'I've Only Begun to Fight' was de eerste hit van Natalia (37), maar die woorden gaan niet meer op voor de Kempense. Het is al exact vijftien jaar geleden dat ze doorbrak in 'Idool' en de Vlaamse showbusiness inpalmde. Een uitgelezen moment om de grootste kantelmomenten in haar leven dusver te bekijken in Story.

KANTELMOMENT 1: MIJN DEELNAME AAN 'IDOOL'

"Vijftien jaar geleden ben ik auditie gaan doen voor 'Idool 2003'. Dat was zonder enige ambitie, maar omdat mijn vader me aanspoorde om mijn kans te wagen. Zelf was ik wel benieuwd naar wat professionals van mijn zangtalent vonden, maar ik had nooit verwacht dat ik er een carrière mee zou kunnen uitbouwen. De eerste maanden na 'Idool' kon ik nog meesurfen op de hype van het programma, maar nadien was het wel echt aan mij. En door mijn deelname aan 'Eurosong' is de bal dan helemaal aan het rollen gegaan."

Je bleef wel altijd opvallend nuchter bij alles wat je pad kruiste.

"Ik ben er mij altijd bewust van gebleven dat het succes plots kan stoppen, daarom bekijk ik alles dag per dag. Het is een houding die ik nog maar bij weinig jonge artiesten zie. Ze hopen steeds op meer, maar zo leg je jezelf ontzettend veel druk op en word je ongelukkig."

Is dat down to earth zijn het geheim van 15 jaar Natalia?

"Dan toch in combinatie met hard werken, ik ben geen luierik. Met het ouder worden probeer ik mijn grenzen wel beter te bewaken, want ik heb de neiging om te blijven doorgaan. Op mijn 37ste voel ik mijn lichaam en hoofd veel beter aan. En als het even te veel wordt, zeg ik consequent tegen mezelf: nee, dat nemen we er niet ook nog bij. In het begin was dat moeilijk, want je wilt geen mensen teleurstellen. Maar daar heb ik geen last meer van. Ik ben nog zelfzekerder dan vroeger."

KANTELMOMENT 2: MIJN EERSTE TOURNEE

"'This Time' heette mijn eerste eigen show, waarmee ik in 2004 toerde. Ik had mijn eigen dansers én een lichtgevende trap: een kinderdroom kwam uit (lacht). Ik herinner me nog dat ik me vooraf afvroeg of ik dat wel ging kunnen, twee uur aan een stuk zingen. Dat zal elke artiest wel herkennen. Maar echte faalangst had ik dan weer niet. Op dat gebied heb ik geen angsten."

Je lijkt dan ook geboren om op het podium te staan.

"Ik voel me inderdaad heel comfortabel op de bühne, maar dat is wel moeten groeien door veel op te treden. Vandaag hoor en lees ik dikwijls dat ik een goede live-reputatie heb. Dat maakt me trots, want dat is een van de grootste complimenten die je als artiest kan krijgen."

Én voor outfits zorgen met de juiste podiumprésence?

"Glamoureuze outfits horen bij de muziek die ik breng en ik vind het eigenlijk ook superleuk om me op te tutten. Anderzijds: hoe ouder ik word, hoe meer ik iets heb van: doe maar normaal. Vroeger dacht ik na over wat ik moest aantrekken om over straat te wandelen, nu denk ik bij mezelf dat je ook fatsoenlijk voor de dag kunt komen zonder opgetut te zijn."

Uiterlijk ben je de afgelopen vijftien jaar best wel wat veranderd. Ben je bijvoorbeeld niet veel afgevallen?

"Mijn gewicht is niet veranderd, de structuur van mijn lichaam wel. Elk jaar voel ik verandering in mijn armen, borsten, taille, noem maar op. Dat zijn de hormonen, hé. Ik heb altijd gesport, alleen pak ik het tegenwoordig anders aan: ik ga voor sporten waarbij heel wat denkwerk en behendigheid komt kijken, zoals boksen en surfen. Mocht ik ook nog fitnessen, had ik nu al een bodybuilderslichaam (lacht)."

Je liefde voor het boksen is het resultaat van je deelname aan 'Boxing Stars'.

"Tijdens het programma mocht ik er al even van proeven, maar met amper twintig uur les was het eigenlijk onverantwoord om in de ring te kruipen. Je weet nauwelijks wat je doet en staat daar dus helemaal opgefokt. Nu vind ik het veel leuker én geeft het me energie. Ik voel me er heel sterk door."

KANTELMOMENT DRIE: MIJN EERSTE GROTE LIEFDE

"Ik was al achttien toen ik mijn eerste serieuze relatie had. Hij was een ijshockeyspeler die ik had leren kennen op de schaatsbaan. Ik was stapelverliefd, maar na 3,5 jaar was ons verhaal voorbij. Het voelde alsof ik gefaald had. Vandaag hebben we nog sporadisch contact. Fijn!"

Word je snel verliefd?

"Nee, en met de jaren begin je ook anders naar de liefde te kijken. Het draait niet alleen rond seks, je mind moet ook getriggerd blijven. Mijn partner moet met andere woorden ook iets te vertellen hebben. Maar het is al even geleden dat ik nog verliefd was, ja..."

Bevalt het vrijgezellenbestaan je, of maak je er gewoon het beste van?

"Ik kan gerust alleen zijn. Ik heb vriendinnen die dat moeilijk vinden en op zoek gaan naar een partner om bij wijze van spreken de gaatjes op te vullen. Sinds ik workshops zelfontwikkeling volg, heb ik dat gevoel niet meer. Ik ben heel graag op mezelf, ik vind mezelf eigenlijk een heel toffe (lacht). Ik sta zeker open voor een nieuwe relatie, maar ik verveel me intussen niet. Daarvoor heeft het leven te veel te bieden."

Intussen geniet je wel van de mannelijke aandacht?

"Ik veronderstel dat die er wel is, maar ik zoek ze niet op. Misschien schrikt mijn zelfverzekerdheid mannen ook af. Zelf wil ik trouwens ook graag een assertieve man, en die zijn niet dik gezaaid. Iedereen is tegenwoordig zo onzeker. Dat merk ik ook aan de kandidaten van 'The Voice'. Ze doen mee om zelfvertrouwen te winnen. Dat is de ziekte van onze tijd: we spiegelen ons te veel aan ideaalbeelden. Spijtig."

KANTELMOMENT VIER: HET OVERLIJDEN VAN MIJN VADER

"In november is het al acht jaar geleden dat ik mijn papa verloor aan de gevolgen van kanker. Dat was een heel heftige periode. Mijn hele leven lang kon ik altijd op hem terugvallen en plots was hij er niet meer. Opeens moest ik zelf veel beslissingen nemen en op mezelf leren vertrouwen. Die periode heeft me nog zelfstandiger gemaakt."

Is je verdriet intenser rond zijn sterfdatum?

"Het verdriet om papa is er altijd nog, maar de tijd heeft zijn werk gedaan en mijn focus ligt er niet meer op. In mijn gedachten is hij wel altijd bij me."

(lees verder onder de foto)

Je had een opvallend sterke band met je vader.

"Alles wat ik doe of denk is gebaseerd op wat ik van hem heb geleerd. Dat je alles mag zeggen tegen iedereen, als je dat maar op een fatsoenlijke manier doet, bijvoorbeeld. Papa was al vijftig toen ik geboren werd, maar dat heb ik nooit erg gevonden. Een jonge vader had me waarschijnlijk nooit zoveel wijsheid kunnen meegeven. Nu heb ik soms het gevoel dat er een oude ziel in mij schuilt."

Mocht je papa nog leven, wat zou hij in deze fase van je leven dan tegen jou zeggen, denk je?

"Dat ik het wat rustiger aan moet doen. Al was hij wel diegene die me pushte om tot het uiterste te gaan, want goed was nooit goed genoeg. Hij was heel kritisch. Na zijn dood was ik dan ook even mijn drive kwijt. Ik vroeg me af voor wie ik het nog moest doen. Maar al snel besefte ik dat ik fout bezig was. In het leven moet je dingen doen omdat je ze zélf leuk vindt. Pas dan kan je ook andere mensen gelukkig maken."

Is de band met je moeder veranderd sinds zijn overlijden?

"Onze pa was altijd de katalysator voor de dynamiek tussen mama en mij. Ik voelde wel dat zij meer naar mij trok na zijn dood, maar ik was te egoïstisch en zat te veel gevangen in mijn eigen verdriet. Met de Engelstalige cover van 'Dankbaar', een liedje van Gers Pardoel dat ik bracht in 'Liefde Voor Muziek', heb ik mama wel willen tonen hoe erkentelijk ik haar ben. En dat heeft haar diep ontroerd."

Je mama is intussen 71. Hoe gaat het met haar?

"Ze trekt goed haar plan, ‘t is een sterke madam. Sinds papa’s overlijden is ze wel nooit meer 100 procent gelukkig. Hij was haar alles, in die mate dat ze vergat om aan zichzelf te denken. Daar draagt ze nu de gevolgen van. Tja, je mag dan wel deel uitmaken van een koppel, je blijft ook een individu. De kunst is om dingen te delen, zonder volledig afhankelijk te worden."

KANTELMOMENT VIJF: HET METERSCHAP

"Ik was nog maar zestien toen ik voor het eerst meter werd, van de middelste zoon van mijn jongste zus. Heerlijk, want ik zie doodgraag kinderen: die zijn zo eerlijk! Die familieband is bovendien fijn. Ik tikte mijn metekind regelmatig op de vingers als hij iets verkeerds deed, maar mijn zus zag daar geen graten in. Andere ouders zouden dat misschien niet kunnen verdragen."

Je bent ook nog meter van de jongste dochter van je broer en van het dochtertje van Bob Savenberg. Verzachten zij je kinderwens?

"Vergis je niet: ik sluit een eigen kindje nog steeds niet uit, maar dat komt wanneer het komt. Je kan niet zeggen: nú wil ik moeder worden. Dat is niet organisch. Maar ik ben er wel klaar voor en ik weet dat ik mijn kind keiveel wijsheid en kennis kan meegeven. Geloof me: dat wordt een klepper. Maar ik heb nog tijd."

Zou je ooit adoptie overwegen?

"Neen, daar ben ik te conservatief voor. Ik ben zelf een kind dat geboren is uit liefde en dat zou ik ook graag zo voortzetten. Maar als je er alleen voor staat, gaat dat natuurlijk moeilijk. Een kindje maken moet voor mij iets romantisch zijn."

Je oudste zus heeft ook geen kinderen.

"En die heeft een rijkelijk gevuld leven. Ze onderneemt veel, en is daarnaast een echte levensgenieter. Ze wilde wel kinderen, maar het is er gewoon niet van gekomen. Misschien is het ook mijn pad niet, en misschien ook wel... De tijd zal het uitwijzen."

KANTELMOMENT ZES: DE CURSUS ZELFONTPLOOIING

"Ik volg intussen al drie jaar een cursus zelfontplooiing. Ik ben daarmee begonnen omdat ik veel dingen in vraag stel, maar er niet altijd een antwoord op vond. En aangezien ik heel graag wil blijven groeien als persoon, ben ik workshops beginnen volgen aan de School voor Relaties. Die gaan niet alleen over de relatie met een partner, maar ook over die met jezelf, je ouders, vrienden en familie. Doorgaans werken we in groepssessies die begeleid worden door een psycholoog."

Je lucht met andere woorden je hart in het bijzijn van vreemden?

"Dat was in het begin wel een drempel. Ik vroeg me af of ik dat als bekend gezicht wel moest doen, die groepssessies, maar ik heb me daar over gezet. Ik was van in het begin heel open, maar heb de andere vrouwen wel gevraagd om alles tussen de vier muren te houden. Het risico dat zaken worden doorverteld, zal er altijd zijn, maar ik wil niet in een schulp kruipen. Zo ben ik niet."

Voel je na drie jaar al positieve effecten?

"Dat is de bedoeling hé (lacht). Ik ben inderdaad veel rustiger en zachter geworden. Een beter mens dus. En misschien ook weer wat meer vrouw in plaats van man. Weet je, in mijn hectische wereld verwachten mensen veel van mij en voor een deel ga ik daar in mee. Maar ik heb geleerd om zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Dan zit je beter in je vel en kan je ook anderen blij maken. Ik weet nu ook dat je zaken niet moet geloven omdat iemand anders ze zegt, maar omdat je ze zelf voelt. En ik weet weer wat het is om je hart open te stellen. Het mijne was een tijdlang dicht, ik liet niemand meer binnen. Nu probeer ik opener te zijn, ook al weet ik dat daar misbruik van gemaakt kan worden."

KANTELMOMENT ZEVEN: HET EINDE VAN DE SAMENWERKING MET BOB SAVENBERG

"In 2014 hebben mijn manager Bob Savenberg en ik na tien jaar besloten om een punt te zetten achter onze samenwerking. Dat was geen makkelijke beslissing, want we waren heel close. Bob was mijn tweede vader en mijn beste vriend. Gelukkig is onze sterke band intact gebleven. De negen maanden daarna deed ik mijn eigen management. Toen heb ik veel bijgeleerd, onder andere dat ik een manager nodig heb (lacht). Vandaag is dat Stijn Peeters, de broer van Bart. En ik ben opnieuw met mijn gat in de boter gevallen."

(lees verder onder de foto)

Je nam die beslissing ook omdat je buitenlandse horizonten wilde opzoeken, maar de grote doorbraak in Amerika kwam er nooit.

"Ik heb daar een half jaar een agent gehad, maar ik voelde al snel dat je daar flink wat budget moet investeren om er potten te breken. En ik had het er niet voor over om al mijn centen in iemand anders’ handen te leggen. Met het verstrijken van de jaren ben ik ook realistischer geworden: ik denk eigenlijk dat ik gewoon niet in de wieg ben gelegd voor het buitenland. Als artiest moet je dan toch dikwijls je ziel verkopen en dan verloochen je jezelf. Ik voel me trouwens gezegend dat ik in eigen land kan doen wat ik doe – zonder uren op een vliegtuig te moeten zitten."

Je hebt wel enkele gesprekken gehad aan de overkant van de oceaan.

"Ja, en een paar keer waren er ook mogelijkheden. Maar even vaak heb ik letterlijk gezegd dat ze hun voorstel konden steken waar de zon niet schijnt, en oneerbare voorstellen geweigerd (lacht). Met iemand naar bed gaan om hogerop te geraken gebeurt nog steeds heel vaak in dat wereldje. Maar mij konden ze niet kneden."

Je hebt je met andere woorden verzet tegen grensoverschrijdend gedrag?

"Een man kan het maar vragen natuurlijk, maar uiteindelijk heb ík wel het laatste woord. Ik voel me nooit geïntimideerd. Er zijn grenzen en als een man die overschrijdt, zal hij het geweten hebben. Ik denk eigenlijk dat heel veel vrouwen baat zouden hebben bij de workshops zelfontplooiing die ik volg. Het zou hen misschien helpen om net als ik 'nee' te durven zeggen."