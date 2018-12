Natalia verliefd op 'man uit publiek': zangeres stelde nieuwe vriend vorige maand al stiekem voor Stijn Van Hove

01 december 2018

00u00 0 Showbizz Ze is opnieuw verliefd. En iedereen mag het weten. Aan de vooravond van haar nieuwe tournee vond Natalia nieuw geluk bij de onbekende Frederik Binst. Hoewel, onbekend? De man werd exact een maand geleden door de zangeres het podium opgetrokken tijdens haar show in de Lotto Arena.

Qua mannelijk schoon is Natalia altijd een fijnproefster geweest. Dat mocht gisteren ook blijken in het Sportpaleis. Terwijl de orkaan uit Oevel schitterde op het podium, keek één man uitzonderlijk geïnteresseerd toe. Frederik Binst. In tegenstelling tot vorige veroveringen van de zangeres een nobele onbekende, maar wel een man waar ze volledig verslingerd aan lijkt.

Het koppel deelde al meerdere intieme kiekjes vanop Natalia's lievelingseiland Barbados en daarbij lieten de commentaren niets aan de verbeelding over. "Ik ben goed in gek zijn," schreef Binst bij een foto van hun beider voeten in het zand, "maar zij is er nog beter in." En blijkbaar delen ze ook dezelfde passie. "Genieten van het surfleven", schrijft de gelukkige even verder." En een liefde voor dieren delen ze ook.

Het koppel was gisteren karig met commentaar, maar dat het wel degelijk goed zit tussen de twee wordt ons door haar manager bevestigd. "Ik kan niet ontkennen dat ze heel gelukkig is", klonk het.

En dat nieuwe lief komt niet helemaal uit de lucht gevallen. Want begin november, bij haar Crystal Concert ter gelegenheid van haar 15-jarige jubileum als artieste, speelde zich op het podium een bijzonder tafereeltje af. In volle show koos Natalia toen een man uit het publiek en plantte hem in het midden van het podium neer op een stoel. De gelukkige werd getrakteerd op een privédansje en een bijzonder fraai zicht op haar derrière. Die gelukkige, blijkt nu, was niet lukraak gekozen. Zijn naam: Frederik Binst.

Kinderen

Hoewel ze niet stond te trappelen voor een foto samen, straalde Natalia wel degelijk gisteren. En opnieuw gelukkig nadat haar laatste gekende relatie met de Amerikaanse Alexander ergens in 2016 strandde, opent de nieuwe liefde ook weer de deur naar haar andere wens. "Wat ik sinds een dik jaar wel echt goed besef...", klonk het heel recent. "Kinderen krijgen is het grootste avontuur dat er bestaat en pas als je dat avontuur aangaat, heb je ballen aan je lijf. Misschien dat ik het onbewust nog niet ben durven aan te gaan. Ik weet het niet. (denkt na) Ik heb ook altijd al een héél gevuld leven gehad, hé. Reizen, nieuwe dingen meemaken. En ineens ben ik dan 37 en denk ik: 'How jong, waar is al die tijd naartoe gegaan?' Ik heb er geen last van dat ik al zo oud ben en kinderloos. Ik mis ook geen kinderen omdat ik niet weet wat het is om ze te hebben. Maar als ze er nog komen, dan wel met iemand die ik graag zie.”