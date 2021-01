Natalia verdedigt zich na kritiek op reis naar Barbados: “Veiliger hier dan in België”

ShowbizzZon, zee en strand: het zijn idyllische beelden die de Instagram-pagina van Natalia (40) deze dagen kleuren. De zangeres bevindt zich namelijk met haar gezin in Barbados, ook wel haar tweede thuis genoemd. Dat komt haar, naast heel wat positieve reacties, ook op bakken kritiek te staan. Reizen in coronatijden is immers controversieel, zeker omdat het eiland op dit moment een rode zone is. Al laat ze dat niet aan haar hart komen: “Ik ben geen meeloper en pik niet zomaar alles waarmee men me wil voeden”, verdedigt ze zich op Instagram.

Dat Natalia het nieuwe jaar al surfend en genietend van de zon inzet op Barbados, kan er bij sommige volgers niet in, zeker omdat het eiland op dit moment een rode zone is. “Ik vind het zeer jammer dat er toch gereisd wordt in deze coronaperiode, waarin reizen ten strengste wordt afgeraden", schrijft een volger. “Als BV heb je toch deels een voorbeeldfunctie?" Iemand anders reageert dan weer: “Dat ziet er superleuk uit, maar in deze moeilijke periode is dit niet oké. Een jaartje uitstel is geen afstel, hé."

“Ik vind niet dat bekende mensen per se een voorbeeldfunctie hebben, al moeten ze wel beseffen dat de impact van wat zij doen of zeggen groter is dan bij anderen”, reageert haar manager Stijn Peeters in Dag Allemaal. “Toen Natalia volledig werkloos thuis zat door corona en daarom besloot om naar haar tweede huis in Barbados te gaan, heb ik haar gewaarschuwd dat ze daar opmerkingen over zou krijgen. Zij besefte dat maar al te goed, maar ze weet ook dat zij niks tegen de regels heeft gedaan. Barbados was op dat moment een groene reisbestemming. En dan is dat oké voor haar. Dat gerommel op de sociale media neemt Natalia erbij, zij kan dat wel aan.”

Dat blijkt ook uit een nieuw bericht dat de zangeres op sociale media plaatste. “Ik ben geen meeloper en pik niet zomaar alles waarmee men me wil voeden”, schrijft ze in een lang bericht. “Ook niet de negatieve commentaren van mensen die hun frustraties graag uitwerken op mijn profiel. Daar komt die gezonde dosis verstand dan weer bij kijken! Want ik voel me al zeker niet verplicht om me te bewijzen of goed te doen voor iedereen, dat is ook gewoon niet haalbaar." En ze besluit: “We zijn allemaal anders en soms komt dat bij mensen verkeerd of gewoon anders binnen. So be it. Ik wens alle haters toch nog veel warmte toe, ook al wil ik hun dumbass soms naar de maan schieten.” In de hashtags voegt ze daar trouwens ook nog ‘#veiligerhierdaninbelgie’ aan toe.

Lees hier het volledige bericht van Natalia.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: