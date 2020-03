Natalia toont eerste video van haar dochter Bobbi-Loua: “Dag poppemeisje” DBJ

29 maart 2020

08u47 1 showbizz Dit weekend plaatste Natalia (39) een eerste video van haar dochter Bobbi-Loua op Instagram. Daarin begroet de zangeres haar schattige acht dagen oude dochter. “Je bent nu al een rockster”, schrijft ze.

“Een week oud vandaag en wat voor een week is het geweest”, schrijft Natalia op Instagram. “Je bent nu al een rockster en mama HOUDT van je volle pampers.” In de de video is te zien hoe Natalie haar kersverse dochter begroet. “Dag poppemeisje”, zegt ze terwijl ze over de handjes en het neusje van het meisje wrijft.

“In deze zware tijden brengt ze zoveel licht in ons leven. We zijn oneindig dankbaar”, schreef Natalia bij de geboorte van haar eerste kindje op Instagram. Het Bobbi-Loua kwam op 21 maart ter wereld, de eerste dag van de lente. Het meisje liet even op zich wachten, want Natalia was eigenlijk uitgerekend voor zaterdag 14 maart. Bobbi-Loua woog bij de geboorte 3,5 kilogram en mat 52 centimeter.

De papa van de kersverse spruit is Natalia’s partner Frederik Binst. De twee zijn nu zo’n anderhalf jaar samen. In november 2018 maakte Natalia haar relatie (al dan niet ongewild) openbaar door de man tijdens haar Crystal Concert - ter gelegenheid van haar 15-jarige jubileum als artieste - op het podium te trekken. Hij werd vervolgens op een stoel gezet en getrakteerd op een privédansje. Op dat ene moment na schermt de zangeres haar relatie echter heel goed af; het is niet duidelijk waar ze elkaar leerden kennen en hoe lang ze precies samen zijn.