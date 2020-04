Natalia speelt scène uit ‘Leeuwenkoning’ na met pasgeboren dochter BDB

09 april 2020

20u53 0 Showbizz Natalia (39) geniet tijdens de quarantaine extra hard van haar pasgeboren dochtertje Bobbi-Loua. Op Instagram plaatste de zangeres een filmpje waarin ze een scène uit ‘De Leeuwenkoning’ naspeelt met haar kleine spruit.

Op de tonen van het introlied van de Disneyfilm steekt Natalia trots de piepjonge Bobbi-Loua in de lucht, net zoals Rafiki Simba optilt in ‘De Leeuwenkoning’. “Mornings be like... Wanneer je beide ouders boogschutters zijn als sterrenbeeld”, schrijft de zangeres bij de video. Goeie vriendin Nathalie Meksens, die onlangs ook beviel van dochter Lima, vindt het filmpje alvast hilarisch.

Bobbi-Loua kwam op 21 maart ter wereld, de eerste dag van de lente. Het meisje liet even op zich wachten, want Natalia was eigenlijk uitgerekend voor zaterdag 14 maart. Bobbi-Loua woog bij de geboorte 3,5 kilogram en mat 52 centimeter. De papa van de kersverse spruit is Natalia’s partner Frederik Binst. De twee zijn nu zo’n anderhalf jaar samen.



