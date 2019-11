Natalia onthult het geslacht van haar ongeboren kind KDL

12 november 2019

13u30 5 Showbizz Op 13 september kondigde Natalia (38) aan dat ze haar eerste kindje verwacht met haar vriend Frederik. Nu, bijna exact een maand later, maakte de zangeres ook bekend of ze een dochter of een zoon zal krijgen.

Natalia deelde dinsdag een video op Instagram van de gender reveal, een moment waarop de ouders in spe aankondigen of ze een dochter of een zoon zullen krijgen. De zangeres en Frederik kozen ervoor ballonnen op te hangen waarvan er eentje met een roze of blauwe glitterstof gevuld zou zijn. Vrienden en familieleden mochten nadien de ballonnen een voor een met een pijltje doen ploffen in de hoop de met glitterstof gevulde ballon te raken. Wanneer er roze stof zou dwarrelen, zou dat betekenen dat de twee een dochtertje krijgen, blauwe stof zou dan weer op een zoon wijzen.

Het duurde niet lang vooraleer de juiste ballon geraakt werd en de vreugde was dan ook erg groot toen er roze stof naar beneden dwarrelde. Natalia en Frederik krijgen in maart volgend jaar dus een dochtertje.

De gelukswensen van bekende en onbekende Vlamingen stromen ondertussen binnen. Zo laten Belle Perez en Leen Dendievel weten dat ze juist gegokt hadden en zegt Astrid Coppens dat ze blij is dat haar dochtertje Billie-Ray een vriendinnetje krijgt.