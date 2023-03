Natalia lost nieuw opzwepend nummer ‘Ready For The Ride’ (mét bijhorende videoclip)

MuziekDat Natalia (42) een muzikale comeback maakt in 2023 is intussen geen geheim meer. Zo zal ze haar 20-jarige carrière vieren tijdens een jubileumconcert in de Lotto Arena én zal ze uitpakken met een volledig nieuwe plaat. Deze verschijnt op 21 april, maar de Kempense zangeres maakt haar fans nu al graag warm. Na de release van het romantische nummer ‘When You Came By’, is het tijd voor het dansnummer: ‘Ready For The Ride’. Bekijk de bijhorende videoclip hierboven.