Natalia krijgt privéles van biljartlegende Raymond Ceulemans JOBG

14 november 2019

00u00 1 Showbizz Voor het programma 'Beat VTM' moet Natalia (38) in amper tien lessen moeilijke trickshots op een snookertafel aanleren. In de laatste rechte lijn naar het ultieme duel liet de zangeres zich gisteren bijstaan door veelvoudig wereldkampioen biljart Raymond Ceulemans (82).

"Als er nu één iemand is die een krak is in dit vak, is het Raymond wel, hé. Het leggen van mijn hand, het houden van de keu: het zijn heel belangrijke dingen waar hij me vandaag mee geholpen heeft", vertelt Natalia.

"Ik had nooit gedacht dat Natalia zo handig zou zijn met de keu", reageert de biljartlegende. "Ze wil het perfect doen en dat doet ze ook. Ik heb niks moeten veranderen, zelfs niet aan haar houding."

Ondertussen heeft Natalia al zeven lessen gehad. "Bij de eerste drie dacht ik dat het mij nooit zou lukken. Maar nadien is er een klik gekomen en ben ik veel beginnen te oefenen. Ik heb thuis intussen ook een snookertafel staan. Niet dat ik daar dagelijks op train, maar ik doe veel basisoefeningen. Na drie uur ben ik wel doodop en kan ik geen tafel meer zien. (lacht) Maar ik blijf er wel keihard voor gaan." Zelfs met haar babybuikje, dat tot nu toe geen enkel moment in de weg zit. "Mijn buikje groeit, maar de combinatie met het snookeren lukt goed. Ik heb er geen last van. Met de zwangerschap loopt alles normaal."