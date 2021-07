Natalia kondigt het geslacht van haar tweede kindje aan

ShowbizzBegin juni kondigde Natalia aan dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. De 40-jarige zangeres moet wel pas in december bevallen, maar volgers van Natalia hoeven gelukkig niet tot dan te wachten op een update. Op Instagram kondigde ze namelijk het geslacht van haar baby aan.

Bobbi-Loua, het 1-jarige dochtertje van Natalia, krijgt er binnenkort een broertje bij. Dat heeft Natalia zonet zelf laten weten op haar sociale media. “Ja, het is een jongen!!!”, klinkt het enthousiast op Instagram. “Soms komen al je dromen uit. Al vanaf het begin van mijn zwangerschap hoopten we dat het deze keer een jongen zou worden. Hoe prachtig zou het namelijk zijn om eentje van elk te hebben? We zijn ontzettend gelukkig en dankbaar voor dit kleine mirakel.” Natalia is trouwens niet de enige die binnenkort een zoon krijgt. Ook haar beste vriendin, Nathalie Meskens, is momenteel in verwachting van een jongetje.

Voor volgers van de zangeres komt het nieuws van de gender reveal wel niet als een verrassing. Op maandag deelde Natalia een filmpje waarin haar dochtertje Bobbi-Loua te zien was. Toen vroeg de zangeres al het volgende aan het meisje: “Zit er een jongen of een meisje in de buik van mama? Een broertje of een zusje? Wie gaat het vertellen? Ga jij het vertellen?”, klonk het toen.

De Kempense zangeres is momenteel bijna vijf maanden zwanger en moet normaal gezien in december bevallen. Het is het tweede kindje voor Natalia en haar partner Frederik. Vorige maand kondigde de zangeres namelijk al aan dat ze opnieuw in verwachting was. “We hebben besloten er nog eentje te maken om te aanbidden. We voelen ons erg gezegend dat dit kleine wonder opnieuw gebeurde. Bobbi-Loua zal de rest van haar leven een sidekick hebben. En deze keer mikten we op een boogschutter”, klonk het destijds op de sociale media van Natalia.

