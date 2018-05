Natalia koestert kinderwens: "Ik voel me er nu pas klaar voor" SD

17 mei 2018

18u23 0

Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe kregen vandaag Natalia over de vloer voor een nieuwe aflevering van ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over’. De Kempische zangeres vertelt er onder andere over haar kinderwens. “Ik ben 37. Ik vind dat niet erg, maar ik begin wel te voelen dat ik fysiek niet meer op mijn sterkste punt ben”, zegt ze. Dorothee wil ook graag weten of Natalia bezig is met huisje, tuintje, kindje: “Ik heb al een huis, dus daar denk ik niet meer aan. Ik denk wel aan kinderen, maar ik ben een kind dat gemaakt is uit liefde en dat zou ik ook graag zo verderzetten. Vroeger wilde ik geen kinderen, omdat ik dacht dat ik mijn ‘issues’ zou doorgeven. Nu besef ik dat je het nooit helemaal perfect kan doen. Dat besef is wel wat laat gekomen, want ik had al 10 kinderen kunnen hebben (lacht). Ik voel mij eigenlijk nu pas klaar voor kinderen.”