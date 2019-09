Natalia is zwanger van eerste kindje: “Dit was meant to be” MVO

13 september 2019

08u31 61 Showbizz Goed nieuws voor Natalia! De zangeres deelde zopas op Instagram dat ze in verwachting is van een eerste kindje. “Het heeft zo moeten zijn, we zijn dolgelukkig”, klinkt het.

“Baby loading”, zo staat er op haar buik te lezen, vlak boven een geestig laadbalkje. “Een beslissing die we genomen hebben met liefde, en ‘poof’, plots gebeurde er magie”, schrijft Natalia bij de mooie foto’s van haar nu nog platte babybuik. “Ik heb nog nooit iets meegemaakt dat meer meant to be was dan dit. We zijn enorm enthousiast en genieten heel bewust van elk moment. Ik koester mijn mogelijkheid om een kindje te maken, en dit is een gelegenheid waarop ik mijn vrouwelijke lichaam extra graag zie.”

Ze toont daarbij ook een zeldzame foto van haar partner Frederik Binst, waarop ze in één keer meegeeft dat ze kindje in maart 2020 verwachten. Ook Frederik deelde een foto op zijn Instagram-profiel, waarop we Natalia zien met afbeeldingen van een echografie. De twee zijn net geen jaar samen. In november 2018 maakte Natalia haar relatie openbaar door de man tijdens haar Crystal Concert (ter gelegenheid van haar 15-jarige jubileum als artieste) op het podium te trekken. Hij werd vervolgens op een stoel gezet en getrakteerd op een privédansje.

Kinderen

Met de zwangerschap gaat er een wens in vervulling. Natalia liet meermaals optekenen dat ze dat wel zag zitten. “Ik sluit een eigen kindje niet uit”, zei ze in 2018 nog tegen Story. “Maar dat komt wanneer het komt. Je kan niet zeggen: nú wil ik moeder worden. Maar ik ben er wel klaar voor en ik weet dat ik mijn kind keiveel wijsheid en kennis kan meegeven. Geloof me: dat wordt een klepper.”

Nadat haar relatie met Frederik bekend raakte, leek die kinderwens nog groter. “Wat ik sinds een dik jaar wel echt goed besef...”, klonk het recent. “Kinderen krijgen is het grootste avontuur dat er bestaat en pas als je dat avontuur aangaat, heb je ballen aan je lijf. Misschien dat ik het onbewust nog niet ben durven aan te gaan. Ik weet het niet. (denkt na) Ik heb ook altijd al een héél gevuld leven gehad, hé. Reizen, nieuwe dingen meemaken. En ineens ben ik dan 37 en denk ik: ‘How jong, waar is al die tijd naartoe gegaan?’ Ik heb er geen last van dat ik al zo oud ben en kinderloos. Ik mis ook geen kinderen omdat ik niet weet wat het is om ze te hebben. Maar als ze er nog komen, dan wel met iemand die ik graag zie.”

Die liefde vindt ze enorm belangrijk, ook omdat ze zelf een ‘liefdeskind’ is. “Ik ben blij geboren te zijn uit liefde, want vandaag denkt men daar vaak niet meer over na”, zei ze vorig jaar in ‘Winteruur’. “Mensen maken maar klein mannen en ’t steekt allemaal niet zo nauw. Over de verantwoordelijkheid die bij het ouderschap komt kijken, wordt héél weinig nagedacht. Dat stoort me. Een kind is niet iets om een beetje mee te spelen hé.”