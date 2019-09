Exclusief voor abonnees Natalia is terug en ze is met twee: "Dat kind wordt een klepper" Nadine Van Der Linden

14 september 2019

00u00 0 Showbizz Natalia is zwanger, Vlaanderen is blij verrast. Alhoewel, toch eerder blij dan verrast, want schemerde het niet al jaren door dat een kindje welkom zou zijn eens de relatie goed zat? "Ik hou van grote dingen", vertelde de zangeres wel eens in interviews. "Grote mannen, grote paarden, grote auto's." Veel van dat alles vond ze bij Frederik Binst. Nu komt er op de taart nog een reusachtige kers: "Poof! Plots is er magie gebeurd."

Natalia (38) is terug en ze is met twee. Tot blijdschap van de fans, die op Instagram de afgelopen maanden op hun honger bleven. Geen surfplaatjes vanuit Barbados meer of filmpjes van een optreden. Alleen een foto met "I'll be back", gepost op 24 mei. Slagzin van Arnold Schwarzenegger uit 'The Terminator', maar Natalia blijkt vooral bezig te zijn geweest met een nieuw begin.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis