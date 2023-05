Natalia heeft duidelijke boodschap voor online haters: "Beseffen die niet dat niemand op hun mening zit te wachten?”

Showbits‘Hallelujah To The Beat’, zo heet het nieuwe album van Natalia. Na 7 jaar wachten is de Kempense zangeres terug met 13 verse nummers. En vooral de laatste track ‘I Don’t Care (What the Webtrolls Say)’ valt meteen op. Natalia lijkt zich in dat nummer rechtstreeks te richten aan iedereen die het niet laten kan online kritiek te spuien. Showbits-reporter Jarne trekt naar haar toe voor tekst en uitleg.