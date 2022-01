Natalia goes harddance op nieuw nummer van Mark with a K: “Tomorrowland, here we come”

“Ik zie ze daar nog staan feesten op de dansvloer van discotheek Reflex in Westerlo. Als Natalie’ke, bij de crew bekend als een goeie zangeres die zou gaan meedoen met een VTM-programma...” Mark with a K haalt herinneringen op aan zijne eerste ontmoeting met de toen al besproken ‘orkaan van Oevel’ (een deelgemeente van Westerlo). In 2002, toen de opnames van ‘Idool’ begonnen, vroeg hij Natalia al om de vocals van zijn single in te zingen. “’Maar ik ben pas bezig met een wedstrijd, ik zal eerst zien wat daarvan komt. Wordt het niks, bel ik u wel’, zei ze. Ik heb ze twintig jaar niet gehoord (lacht).” Tot nu. Natalia wist niks meer van dat verhaal, maar haar buikgevoel zei meteen ‘ja’ toen ze een demo van ‘Somebody to love’ - een herwerkte versie van het origineel uit 1967 door Jefferson Airplane - gemaild kreeg van Mark with a K. “Ik voel die song helemaal. Bangelijk! Ik ga die nailen voor u”, whatsappte ze de dj en producer. “Als er één iemand is met de ballen en power voor deze track, dan wel Natalia. Een vreemd huwelijk misschien, maar net zoiets werkt", aldus Mark Carpentier, zoals hij echt heet. “Al vroeg ik mij wel af of ze wel degelijk wist in welk genre ik muziek maak... (grijnst)”