Natalia gaat in zwangerschapsverlof: "Tijd om te rusten"

21 februari 2020

16u00 0 Showbizz In maart zal Natalia (39) mama worden, dus is het hoog tijd dat de zangeres op zwangerschapsverlof gaat. Tot nu toe was ze nog gewoon aan het werk. Op Instagram laat ze weten dat het nu eindelijk tijd is om rust te nemen, want de opnames van ‘The Voice’ zitten erop.

“De knock-outs van 'The Voice Van Vlaanderen’ zijn gewrapt! En daarmee ook de laatste opnames voor ik beval. Proficiat aan al het overgebleven talent op de show. Blijf hard doorwerken! Nu is het tijd om te rusten, en om me te focussen op mijn buikje en mijn hoofd. Yes, I can!”, schrijft Natalia op Instagram.

In de hashtags laat Natalia ook nog weten dat ze ondertussen 37 weken ver is. Het zal dus niet meer lang duren voor ze haar dochtertje in de armen kan sluiten. Hoe ze als mama door het leven zal gaan? “Ik ga een heel strenge mama zijn. Mijn ouders waren misschien een beetje té streng – vooral overbeschermend – en ik was daar niet altijd blij mee. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik er de voordelen van zie. Normen en waarden meegeven”, vertelde ze pas nog aan Nina.

