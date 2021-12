Natalia en Frederik verwelkomen tweede kindje en delen vertederende videobeelden: “Onze prachtige Apollo”

“Wees brutaal, maar vriendelijk. Wees wild, maar zachtaardig. Heb grootsheid, maar gebruik het goed”, schrijft Natalia op Instagram, waar ook de eerste beelden van hun tweede kindje samen werden gedeeld. “Dat wensen we jou, kleine man. Je leven zal gevuld zijn met licht. Wij verwelkom onze geweldige babyboy Apollo. Thuis geboren op 8 december 2021 met de liefdevolle zorg van onze geweldige verloskundigen en gynaecoloog.”

Begin deze zomer kondigde Natalia aan dat ze in verwachting was van haar tweede kindje. “Ja, het is een jongen!!!”, klonk het enthousiast op Instagram. In een ‘aankondigingsfilmpje’ zagen we hoe Natalia samen met haar partner Frederik en haar dochtertje een paraplu opendeed. Toen deze helemaal open was, regende het plots blauwe confetti.

‘Soms komen dromen uit’

“Soms komen al je dromen uit. Al vanaf het begin van mijn zwangerschap hoopten we dat het deze keer een jongen zou worden”, liet ze toen glunderend weten. “Hoe prachtig zou het namelijk zijn om eentje van elk te hebben? Wij zijn ontzettend gelukkig en dankbaar voor dit kleine mirakel. Bedankt aan het universum - en aan mijn lief natuurlijk - om dit te laten gebeuren. We gaan hen voor altijd koesteren.”

Toch stond de gezinsuitbreiding eigenlijk helemaal niet op de planning van het koppel. “Bobbi-Loua was een sterrenkijkertje en wilde er niet uit komen”, gaf Natalia vorige week nog toe tijdens ‘James De Musical’. “Ik wilde thuis bevallen, in bad, en na 16 uur dacht ik dat ze er eindelijk uit ging komen. Niet dus, want ik had nog maar twee centimeter opening. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Uiteindelijk heeft het 36 uur geduurd. Ik dacht: ‘dit ga ik maar één keer doen, dus ik ga dat goed doen en er alles uithalen wat ik kan.’ Maar toen kwam corona en moesten we alleen nog maar voor onze dochter zorgen. Zij is zo’n leuk kind, en toen wisten we: ‘Daar moet nog eentje bij ­komen!’”

Het is ondertussen het tweede kindje samen voor Natalia en haar partner, die sinds 2018 een relatie hebben. In november van dat jaar maakte Natalia haar relatie (al dan niet ongewild) openbaar door de man tijdens het concert ter ere van haar 15-jarige jubileum als artieste op het podium te trekken. Hij werd vervolgens op een stoel gezet en getrakteerd op een privédansje. Waar en wanneer de twee elkaar precies leerden kennen vertelden ze niet, al zal Natalia hun eerste échte date nooit meer vergeten: “Frederik had mij mee uit eten willen nemen, maar kort daarvoor belde hij mij. ‘Ik was vergeten dat ­iedereen u wellicht zal herkennen en dat is misschien niet zo fijn. Voor mij maakt dat echt niet uit, maar, ik kan ook goed koken.’ Ik voelde dat hij alles uit de kast haalde en wou laten zien wat hij waard was. En ja, het was lekker!”

