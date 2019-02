Natalia brengt smoorverliefd eerbetoon aan haar Frederik TDS

18 februari 2019

13u55

Bron: Instagram 1 Showbizz De meest opmerkelijke Valentijnsboodschap komt van Natalia (38). De Kempense zangeres deelde enkele stralende foto’s met Frederik Binst, de man die haar hart sinds kort opnieuw sneller doet slaan. “De voorbije vier maanden waren voor ons allebei erg ingrijpend”, schrijft ze op Instagram.

“Ik hou van de manier waarop we samen naar het leven kijken. Ik hou ervan om te zien wie we vandaag zijn en ik kan niet wachten om te ontdekken wie we morgen zullen worden... Wij waren voorbestemd, van voor onze geboorte, om deze dans samen tot een goed einde te brengen.”

Het nieuws dat Natalia een nieuwe vriend heeft, raakte eind vorig jaar bekend. In november werd Frederik immers door de zangeres het podium opgetrokken voor een privédansje tijdens haar eerste verjaardagsconcert in de Lotto Arena. Die gelukkige was dus niet lukraak gekozen.

Intussen wensen haar (on)bekende volgers Natalia het allerbeste toe. “Dat heet dan gelukkig zijn”, schrijft iemand. En ook: “Zo ziet liefde eruit. Veel succes Natalia en Fredje.” of “Gewoon ervan genieten en koesteren!”