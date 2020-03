Natalia bevallen voor grote piek coronacrisis: "Alles verliep zoals ze het wensten" Showbizzredactie

23 maart 2020

00u00 2 Showbizz Bobbi-Loua, heet ze. En ze liet lang op zich wachten, maar ligt sinds zaterdag in de armen van Natalia (39). De zangeres en partner Frederik Binst hoopten hun dochter voor de piek van het coronavirus te mogen verwelkomen en dat is gelukt. “Alles verliep zoals ze het gewenst hadden", aldus manager Stijn Peeters.

"In deze donkere tijden brengt ze zoveel licht in ons leven. We zijn oneindig dankbaar." Eén week later dan verwacht - en precies op de eerste dag van de lente - beviel Natalia in Hasselt van haar langverwachte dochter. "Ze zijn vrijdag binnengegaan en zaterdag werd Bobbi-Loua geboren", aldus Stijn Peeters. "Alles is verlopen zoals Natalia het gewenst had. Natuurlijk hadden we het in aanloop naar de geboorte over het virus gehad, maar we hoopten vooral dat ze kon bevallen voor de grote piek er zou zijn. Dat is gebeurd. Met als bonus een écht lentekindje. Ik heb hen intussen via Skype gezien en ik zag een héél gelukkige mama, een héél gelukkige papa én een héél schoon kindje.”

Nu is ze er dus: Bobbi-Loua. Een eerder opvallende naam die lichtjes laat vermoeden dat Frederik en Natalia zich ook lieten inspireren tijdens één van hun vele reisjes . “Ze hebben die tot zaterdag voor iedereen geheim gehouden”, aldus Peeters. “Ik heb dus voorlopig geen idee, maar Natalia kennende hangt er een verhaal aan vast. Ik ben -net als jullie -benieuwd om het te horen.”

