Natalia bevallen van dochtertje: “Wij presenteren u: Bobbi-Loua”

22 maart 2020

14u52 252 Showbizz ‘T is gebeurd: Natalia (39) is bevallen van een dochtertje, genaamd Bobbi-Loua. Dat nieuws deelde de zangeres via Instagram, samen met een foto van het kleine spruitje. Het is haar eerste kindje met haar partner Frederik Binst.

“In deze zware tijden brengt ze zoveel licht in ons leven. We zijn oneindig dankbaar”, schrijft kersverse mama Natalia onder enkele foto’s op Instagram. Het dochtertje kwam op 21 maart ter wereld, de eerste dag van de lente. Het meisje liet even op zich wachten, want Natalia was eigenlijk uitgerekend voor zaterdag 14 maart.

Bobbi-Loua weegt 3,5 kilogram en meet 52 centimeter. “We willen ook de mensen en vroedvrouwen van het Virga Jessa Ziekenhuis in Hasselt met heel ons hart bedanken”, schrijft Natalia nog. “Om ons veilig te houden en voor alle zorg en steun.” Ze bedankt ook haar gynaecoloog ‘om de baby ter wereld te brengen’. “We houden van je! #superteam.”

Halverwege september kondigde Natalia op Instagram aan dat ze zwanger was van haar eerste kindje. Dat deed ze met een foto van haar beginnende babybuikje, waarop ‘Baby loading’ geschreven stond, vlak boven een geestig laadbalkje. “Een beslissing die we genomen hebben met liefde, en ‘poof’, plots gebeurde er magie”, schreef de zangeres. “Ik heb nog nooit iets meegemaakt dat meer meant to be was dan dit. We zijn enorm enthousiast en genieten heel bewust van elk moment. Ik koester mijn mogelijkheid om een kindje te maken, en dit is een gelegenheid waarop ik mijn vrouwelijke lichaam extra graag zie.”

Levensgenieter Frederik

De papa van de kersverse spruit is haar partner Frederik Binst. De twee zijn nu zo'n anderhalf jaar samen. In november 2018 maakte Natalia haar relatie (al dan niet ongewild) openbaar door de man tijdens haar Crystal Concert - ter gelegenheid van haar 15-jarige jubileum als artieste - op het podium te trekken. Hij werd vervolgens op een stoel gezet en getrakteerd op een privédansje. Op dat ene moment na schermt de zangeres haar relatie echter heel goed af; het is niet duidelijk waar ze elkaar leerden kennen en hoe lang ze precies samen zijn. Al lichtte ze onlangs in NINA wel een tipje van de sluier op: “We zijn twee levensgenieters, we doen graag veel en we weten dat we dingen zullen moeten laten vallen als ons kindje er is. We zitten op dezelfde golflengte. Tussen Frederik en mij verloopt alles heel naturel”, vertelde ze. “Hij is nu al heel betrokken: hij geeft me regelmatig een massage, hij kookt heel lekker – en ik waardeer dat enorm. Veel mannen vervreemden een beetje van hun zwangere vrouw, maar dat is bij ons totaal niet. Hij is ‘mee zwanger’. Soms zelfs zwangerder dan ik. Hij heeft meer kwaaltjes, en hij is negen kilo aangekomen, ik maar acht. (lacht luid) ‘Sinds ik zwanger ben, produceer ik veel speeksel’, zei hij onlangs. Sinds jij zwanger bent, vroeg ik. ‘Ja, ik voel dat allemaal mee’, antwoordde hij doodserieus. (lacht)”

Nadat haar relatie met Frederik bekend raakte, leek ook haar kinderwens groter te worden. “Wat ik sinds een dik jaar wel echt goed besef...”, liet ze optekenen. “Kinderen krijgen is het grootste avontuur dat er bestaat en pas als je dat avontuur aangaat, heb je ballen aan je lijf. Misschien dat ik het onbewust nog niet ben durven aan te gaan. Ik weet het niet. (denkt na) Ik heb ook altijd al een héél gevuld leven gehad, hé. Reizen, nieuwe dingen meemaken. En ineens ben ik dan 37 en denk ik: ‘How jong, waar is al die tijd naartoe gegaan?’ Ik heb er geen last van dat ik al zo oud ben en kinderloos. Ik mis ook geen kinderen omdat ik niet weet wat het is om ze te hebben. Maar als ze er nog komen, dan wel met iemand die ik graag zie.”

Mooi cadeau

Dat ze op 38-jarige leeftijd zwanger werd, was een mooi cadeau, vertelde Natalia bij ‘Gert Late Night’. “Ik heb mijn spiraaltje in Barbados laten verwijderen, en ze zeiden dat we zes maanden zouden moeten wachten. Dus we waren er nog niet zo mee bezig, maar na drie maanden was het al raak. Ik prijs mezelf heel gelukkig en ik ben ook heel dankbaar dat het op mijn 38ste nog gebeurd is, want op die leeftijd denk je daar toch wel even over na", gaf de zangeres toe. Hoe ze erachter kwam dat ze zwanger was? “’s Morgens op de wc, om half zes”, lachte ze. “Met zo’n test. Ik ben nogal onregelmatig en ik schrok ervan dat ik toch al meer dan veertig dagen niks had gezien. Mijn vriend zei toen: misschien moet ik toch eens zo’n zwangerschapstest gaan halen.”

De zwangerschap zelf verliep goed, vertelde Natalia in NINA. “Ik voel me goed. Als ik er eens óver ga qua werk – zoals tijdens de opnames voor ‘The Voice’ – heb ik iets meer harde buiken, en dat is lastig. Los daarvan loopt alles vlekkeloos. Natuurlijk voel ik alle veranderingen: hormonaal, emotioneel, fysiek. En als ik het al eens zou vergeten, laat zij zich wel voelen. Ze beweegt ongelooflijk veel – het zou fijn zijn mocht ze dat wat minder ’s nachts doen, maar verder: da gaat een keitoffe zen. Ik voel dat. (lacht)”

Actieve Natalia

Zelf bleef Natalia vooral erg actief. Zo ging ze onder meer surfen in Barbados. “Ik was het eigenlijk niet van plan”, gaf ze toe. “Maar mijn surfleraar zei: ‘Go girl, it’s okay, you can sit on your knees’ – waar je normaal start op je buik. Ik ben een heel goede zwemster en ik ken de plek op mijn duimpje. Ik ga niet aan de oostkust het water in, waar er mega golven zijn. Ik surf alleen daar waar ik de golven kan inschatten en ik het koraalrif ken.” En afgelopen weekend deelde ze nog een hilarisch dansfilmpje met Frederik op Instagram.

Zwangerschapsverlof

Eind februari, toen Natalia 37 weken ver was, ging de zangeres pas op zwangerschapsverlof. Veel tijd om te rusten, heeft ze echt niet, want er komen nog enkele opnames aan. “De eerste drie à vier maanden ga ik niet optreden. Maar de battles van The Voice vallen één maand na de geboorte. En ik wil borstvoeding geven. Dat krijgt absolute voorrang. Ik wil niks liever dan mijn team begeleiden, maar dat zal sommige periodes misschien iets moeilijker zijn. We zien wel hoe het loopt”, vertelde ze nog aan NINA.

