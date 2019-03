Natali Broods schittert in Zweeds-Belgische misdaadreeks: "Speciaal Zweeds en Hebreeuws geleerd" idr

00u00 0 TV Op Canvas gaat vanavond 'STHLM Requiem' van start. De reeks is een prestigeproject, waarin ook enkele Belgische toppers een rol wisten te versieren. Natali Broods speelt de joodse Hannah. "Ik heb Zweeds en Hebreeuws moeten leren, maar gelukkig mocht er al eens een fout accentje vallen."

'STHLM Requiem' draait rond criminologe Frederika Bergman, die na een tragisch auto-ongeluk aan de slag gaat bij het speciale onderzoeksteam van de politie in Stockholm. Tot de Zweedse cast behoren ook enkele Belgen: Natali Broods, Joke Devynck en Axel Daeseleire. "De makers waren op zoek naar mensen die geloofwaardig een joods personage konden neerzetten", zegt Natali - onlangs te zien in 'Over Water' - over haar rol als Hannah Schenck. "Ik denk dat iedereen dat wel kan als je de juiste kledij draagt, maar het was fijn dat de producenten in mij geloofden als actrice. Ik heb er ook alles aan gedaan om mijn agenda vrij te maken. Het was erg druk, want voor de repetities moest ik heen en weer vliegen naar Stockholm. Maar dat had ik er graag voor over, want ik ben een grote fan van Scandinavische reeksen. Het was voor mij uniek om eens te zien hoe het er op zo'n buitenlandse set aan toegaat. Al was ik vooral verbaasd over het feit dat dat in wezen hetzelfde is als in België - alleen kouder. (lacht)"

Skypen met de taalcoach

Al moest Natali wel nieuwe vaardigheden leren. "Op dat Zweeds en Hebreeuws heb ik wel wat moeten studeren. Dedication, ik weet het. (knipoogt) Gelukkig moest ik geen gigantische monologen afsteken, het ging maar om een paar zinnen. En die moesten ook niet te perfect klinken, omdat Hannah geen Zweedse is en ook al lang niet meer in Israël woont. Er mocht dus al eens een fout accentje vallen. Al heb ik dat wel zoveel mogelijk proberen te vermijden met behulp van mijn taalcoach. we hebben meermaals geskypet en samen gerepeteerd in Stockholm." (IDR)

'STHLM Requiem' is vanavond te zien om 20.35 uur op Canvas.