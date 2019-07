Nasrien Cnops geteisterd door stalker: “Ik word 30 keer per dag gebeld” TDS

11 juli 2019

12u25

Bron: Instagram 0 Showbizz NRJ-presentatrice Nasrien Cnops krijgt af te rekenen met een stalker die haar onophoudend probeert op te bellen. Via Instagram vraagt Cnops haar volgers om hulp, om de situatie een halt toe te kunnen roepen.

Tot wel 30 keer per dag. Zo vaak wordt de 30-jarige Nasrien lastiggevallen door een anonieme beller. “Iemand een idee hoe ik anonieme bellers kan blokkeren?”, vraagt ze haar volgers om hulp. “Dat is echt telefoon stalking. Gemiddeld 30 oproepen per dag. Om gek van te worden. De firma dankt u!”

De radiostem ging ook aangifte doen bij de politie. Maar desondanks blijft haar telefoon voortdurend rinkelen. “Het lijkt wel of de beller een omweg heeft gevonden”, schrijft ze. Anonieme nummers blokkeren is geen sinecure. Toch zou het na aangifte bij de politie mogelijk zijn voor providers om een bepaald nummer te blokkeren.

