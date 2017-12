Nancy en Dieter uit 'Thuis' op huwelijksreis in Disneyland Paris Christophe D'Huysser

20u45 0 Thuis Huwelijksreis Thuis Disneyland Paris Embargo: 13-12-2017 - 20.45 uur Showbizz Eén van de meest opmerkelijke huwelijken van het afgelopen jaar in soapland was ongetwijfeld dat van Nancy (Ann Pira) en Dieter (Raf Jansen) uit 'Thuis'. En zo'n bijzonder koppel kiest uiteraard niet voor een traditionele huwelijksreis. Geen tropische strandvakantie dus, maar wel een kerstige honeymoon in Disneyland Paris.

Exact een maand geleden gaven de flamboyante Nancy en de uiterst aaibare politieagent Dieter, die eerste benefietvrienden waren, elkaar hun jawoord in de Eén-soap 'Thuis'. En geen trouwpartij zonder huwelijksreis, dus kreeg het kersverse echtpaar een weekje Paris cadeau van Femke en Peter. Naast de plaatselijke cultuur opsnuiven, wilde Nancy ook heel graag voor het eerst in haar leven eens naar Disneyland Paris gaan om het kind in zichzelf weer helemaal naar boven te laten komen.

3,5 dag opnames

En dus brachten acteurs Ann Pira en Raf Jansen enkele weken geleden een bezoekje aan Mickey Mouse en zijn vrienden. Samen met een kleine filmploeg verbleven ze 3,5 dagen in Disneyland Paris om alle scènes in te blikken. Het waren zware draaidagen voor de ploeg, maar de kerstsfeer en de vele warme knuffels van de Disneyfiguren maakten er een onvergetelijke en magische ervaring van.

Geniet mee van hun honeymoon, alsof je er zelf bij was, met onderstaande foto's.

