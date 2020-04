Nakend vaderschap van Wout Bru zorgt voor breuk met dochter Lou: “Natuurlijk heeft papa recht op een nieuw leven. Het probleem is die vrouw...”

Showbizz

Zorgeloos uitkijken naar nieuw babygeluk. Het zit er helaas niet in voor topchef Wout Bru (50). De reden: zijn aanstaande vaderschap heeft tot een breuk geleid met z’n dochter Lou (20). Die is niet te spreken over de manier waarop ze moest vernemen dat ze een halfbroer of -zus krijgt. Maar bovenal: ze heeft geen goed woord over voor Wouts vriendin Natassia (28), bekend van ‘Expeditie Robinson’. Dat is te lezen in Dag Allemaal.