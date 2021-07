Naïma Joris (39), de muzikale ontdekking van ‘Vive Le Vélo’: “Zingen hielp mij de dood van mijn zus verwerken”

Naïma Joris (39) is de dochter van Chris Joris, één van de bekendste jazzdrummers in Vlaanderen. Haar grootvader was een operazanger met naam. Zelf deed ze backing vocals bij Isbells en bij Raymond van het Groenewoud, en in 2016 trad ze een paar keer op met haar vader, haar halfbroer en haar ondertussen overleden zus. Pas in de eerste lockdown van vorig jaar kwam ze als solozangeres naar buiten. Twee filmpjes op Youtube brachten de bal aan het rollen, en plots ging het snel. Er kwam een plaat van (‘Naïma Joris’), een pak optredens en nu dus ‘Vive Le Vélo’, met zijn publiek van 600.000 kijkers en meer. We belden één van mooiste laatbloeiers uit de geschiedenis van de vaderlandse muziekgeschiedenis, terwijl ze in Frankrijk van hot naar her rijdt.