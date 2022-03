“Nagenoeg perfecte” eerste druk van ‘Harry Potter’ kan record breken op veiling

Kunst & LiteratuurEen “nagenoeg perfecte” eerste druk van ‘Harry Potter and The Philosopher’s Stone’ zou records kunnen breken nu het onder de hamer gaat. Dat hebben experts gezegd.

De roman van J.K. Rowling, die 25 jaar lang ongelezen, ongeopend in een beschermhoes in het donker werd bewaard, wordt woensdag online geveild bij het Britse veilinghuis Hansons. De hardcover, een van de slechts 500 exemplaren uit de eerste oplage van het Potterboek in 1997, zou maar liefst 100.000 Britse pond (ruim 120.000 euro) kunnen opleveren, zeggen de veilingmeesters.

Een vergelijkbaar exemplaar van het boek, in bijna perfecte staat, bracht in december in Dallas in Texas 471.000 dollar (434.000 euro) op, hoewel de waarde op 70.000 dollar geschat werd. Charles Hanson, de eigenaar van veilinghuis Hansons, wil het Amerikaanse bedrag overtreffen. “Onze richtprijs is 40.000 tot 60.000 pond, maar ik hoop dat het 100.000 pond opbrengt of zelfs het wereldrecord breekt.”

Bijna teruggebracht

Nochtans zegt de verkoper van het huidige boek, die destijds 12,99 pond betaalde, dat hij het in 1997 bijna had teruggebracht naar de winkel, omdat er geen stoffen omslag rond zat. “Ik was echt teleurgesteld. Ik ben een verzamelaar en omdat het een eerste druk is, verwachtte ik zo’n omslag. Ik besloot het boek te houden nadat ik een munt opgegooid had. Het was het lot.”

De 68-jarige gepensioneerde directeur van een papierhandel uit het graafschap West Sussex ontdekte later dat de hardcovers van de eerste editie nooit een stoffen omslag hadden. “Het boek is in bijna perfecte staat, het is nooit gelezen. Een jaar nadat ik het gekocht en de hype rond Harry Potter toenam op de school van mijn dochter, vroeg ze me of ze het mocht lezen. Nee, absoluut niet, zei ik.”

De verkoper veilt ook een exemplaar van “The Chamber of Secrets” in perfecte staat op de veiling.

